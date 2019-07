Iceta (PSC): "A la Diputació no faré la independència"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha dit davant les crítiques pel acord del PSC i JxCat a la Diputació de Barcelona que l'ideal hauria estat un acord a tres, però que només era possible un a dos amb JxCat, i ha asseverat que a la Diputació "no es farà la independència".





En una entrevista a TV3 aquest dilluns 8 de juliol ha sostingut que mentre els socialistes han pactat en altres municipis amb ERC, a l'Ajuntament de Barcelona es va descartar perquè Ernest Maragall volia la independència: "A la Diputació no es farà la independència ia Barcelona es volia posar la ciutat al servei d'un projecte sobiranista ".













A més ha lamentat els retrets d'ERC: "Esquerra ha obtingut tres presidències de diputacions, és lògic que no tingui quatre i que el PSC pugui tenir una, perquè és qui ha guanyat a la província de Barcelona".





Ha dit que entén que els pugui fer mal no tenir la presidència, com als socialistes els va suposar un disgust no governar a l'Ajuntament de Tarragona tot i ser la força més votada, però els ha retret les crítiques: "A nosaltres ens fa mal, però no tant com per dir que s'acaba el món ".





A més, ha assegurat que no pot entendre que si ERC pacta amb el PSC en alguns ajuntaments, critiqui JxCat per fer-ho en la Diputació.





ACORD SIGNAT





Sobre les declaracions del conseller Damià Calvet (JxCat) en què emplaça ERC a realitzar una proposta per no pactar amb "partits del 155", ha dit que confia que el pacte a la Diputació entre PSC i JxCat es mantingui, perquè hi ha un acord signat i un compromís, en les seves paraules.





Ha afegit que entén que Calvet li demani a ERC propostes, però ha confiat que el pacte es compleixi, i ha advertit que la proposta de repensar els pactes suposaria "desfer 40 acords d'alcaldia a nivell local".





"Espero que no es trenquin els pactes. S'ha criticat la judicialització de la política i ara es condiciona per decisions judicials?" ha seguit Iceta, que ha defensat pactes transversals en els ajuntaments.





A més, ha dit que exigir des de Barcelona el que han de fer els municipis no té sentit: "Per què fem eleccions municipals? M'estranya que des de Barcelona es decideixi què s'ha de fer en cada lloc. Qualsevol ingerència traeix l'esperit de les eleccions municipals ".





Sobre si ha rebut retrets del PSOE per pactar en alguns municipis amb independentistes, ho ha descartat, i ha dit que són respectuosos amb les decisions preses.





INVESTIDURA





Ha dit que la investidura del Govern encara no està tancada però que "queda una eternitat", ha defensat que necessita temps i preguntat sobre si es planteja ser ministre ha apuntat que no el té al cap però que no descarta coses que no li han proposat.





"Ara tinc obligacions en la política catalana i m'agradaria consolidar-les" i preguntat sobre si es presentarà a candidat a la presidència de la Generalitat, ha dit que està disposat però que és el congrés del partit qui ho ha de decidir.