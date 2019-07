Més de 20 persones afectades per un incendi amb risc químic a Castellbisbal

Un total de 23 persones han estat afectades de caràcter lleu per l'incendi declarat aquest dilluns i amb risc químic al polígon industrial de Sant Vicenç, a Castellbisbal (Barcelona), segons han informat els Bombers.









L'avís l'han rebut a les 9.38 hores i han enviat quatre dotacions --una dels quals el furgó de risc químico-- per la reacció accidental d'hipoclorit sòdic i àcid sulfur; de la vintena d'afectats, 11 han estat traslladats a diferents centres sanitaris.





No hi ha hagut afectacions a l'exterior i no s'ha requerit el desallotjament de la planta i poc abans de les 16 hores, els Bombers han tancat l'actuació, a més també s'han desplaçat fins al lloc 11 ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).