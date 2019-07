ONCE i Planeta adaptaran milers de llibres i audiollibres per facilitar la lectura de les persones cegues

El Grup Social ONCE i el Grup Planeta han signat aquest dilluns, 8 de juliol, un acord de col·laboració per a l'adaptació del catàleg complet del grup editorial, compost per 50.000 llibres i audiollibres en castellà, a format braille, sonor i relleu, amb el tal de facilitar i agilitzar l'accés a la cultura de les persones cegues afiliades a l'organització.





La signatura de l'acord, que ha comptat amb l'escriptora Rosa Montero com a padrina, ha tingut lloc al Servei Bibliogràfic de l'ONCE (SBO) a Madrid, centre responsable de coordinar el procés d'adaptació, producció i posada a disposició del fons documental per persones cegues en els diferents formats, segons ha informat el Grup Social ONCE.









En aquest sentit, el director de la Divisió de Llibreries del Grup Planeta, Jesús Badenes, ha explicat que aquest acord pretén posar a disposició dels lectors cecs el catàleg d'obres en suport digital de les editorials de Planeta, amb la finalitat que siguin adaptades amb més facilitat i distribuïdes per l'Organització en Braille, so i relleu.





Així mateix, el Grup Planeta permet a l'ONCE l'accés del seu audiollibres amb la mateixa finalitat, de manera que l'organització disposarà de la informació mensual de les novetats publicades per l'editorial en format audiollibre, permetent seleccionar els títols del seu interès.





Per la seva banda, el director general adjunt de Serveis Socials de l'ONCE, Andrés Ramos, ha destacat la importància de comptar amb les obres de Planeta per permetre que el món de la cultura "arribi a més gent en diferents formats".





5.500 OBRES NOVES A L'ANY





El SBO compta amb la Biblioteca Digital ONCE (BDO), que compta amb un fons documental web compost per 60.000 títols i que beneficia cada any a més de 9.000 persones amb discapacitat visual, produint en 2018 5.500 obres noves, 3.500 en braille i 2.000 en so.





Així mateix, a aquestes obres se sumen altres tipus de documents de producció ràpida com apunts o exàmens, entre d'altres, així com tot tipus de material en relleu.