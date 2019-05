Primera exposició tàctil per a persones cegues dels vehicles d’època del Saló Automobile

L’ONCE dedica el seu cupó del proper dissabte 18 de maig al centenari del Saló Automobile, organitzat per Fira de Barcelona i que es celebrarà fins 19 de maig de 2019.









L’acte de presentació del cupó ha tingut lloc el dilluns 13 de maig, a Fira de Barcelona. Ha comptat amb la participació del President del Saló Automobile, Enric Lacalle; del director del Saló, José Miguel García i Enric Botí, delegat territorial de l’ONCE a Catalunya.





Per Enric Botí, delegat territorial de l’ONCE Catalunya, "vivim uns temps de grans transformacions. Hi ha un canvi important als paradigmes de la mobilitat. Ens agradaria que entre tots, la indústria, les marques i organitzacions com l’ONCE, poguéssim aconseguir que la tecnologia estigués també al servei de la seguretat de conductors i de peatons, de tots. Fem vehicles millors i més segurs per tothom. Ens agradaria avançar en la seguretat dels que condueixen i acompanyants. I també dels peatons i ciutadans que habitem les ciutats, pobles... Dels que no veiem i dels que no miren quan caminen". Per la qual cosa des de l’ONCE "demanem que tots els cotxes silenciosos, els elèctrics i els híbrids, incorporin un senyal acústic que avisi de la proximitat als vianants".





El president del saló, Enrique Lacalle, ha destacat que "una vegada més el saló ha demostrat la seva sensibilitat ampliant les possibilitats d’accessibilitat per a que persones amb discapacitat, en aquest cas persones cegues o amb discapacitat visual greu, puguin participar i gaudir d’una mostra com el Saló Automobile en el seu centenari".





Lacalle ha subratllat que el "el saló acostuma a coincidir amb el Gran Premi de la Fòrmula 1 del GP d’Espanya que es fa a Montmeló. I aquest any, a més a més, ha tingut el premi de sortir en 5,5 milions de cupons de l’ONCE".





Un grup d’afiliats i afiliades a l’ONCE han estat els protagonistes d’excepció de la primera exposició tàctil per a persones cegues dels vehicles d’època del saló. Han estat els únics que han pogut tocar la mostra de 26 cotxes antics i motos, entre els que hi ha els models Ford T, símbol de la producció en cadena; el Rolls Royce Silver Ghost, icona del luxe; el jeep Willys, precursor dels totterreny; l’Aston Martin DB5, de James Bond i el Ferrari Testarrossa.





"Ha estat una autèntica passada. Una meravella" ha exclamat Pablo Cantero, persona cega acompanyada pel seu gos pigall, Juli, quan ha tingut l'oportunitat de pujar amb un Porsche Carrera i donar gas a fons.





Rafi Pérez, videpresidenta segona del Consell Territorial de l'ONCE Catalunya, es mostrava entusiasmada després d’ajupir-se i posar-se al volant d’un Ferrari Testarrossa.





Automobile Barcelona, el Saló Internacional de l'Automòbil, compta en aquesta edició del seu centenari amb més de 40 marques que exposaran les seves últimes novetats al públic assistent, fet que suposa un creixement del 46% respecte a la seva última edició. El certamen --el primer esdeveniment firal a Espanya en commemorar 100 anys-- té lloc a l'emblemàtic recinte de Montjuïc i ocupa gairebé la totalitat dels pavellons.