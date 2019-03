L'ONCE porta 17 milions a Vilassar de Mar al sorteig especial del Dia del Pare

La 'grossa' de ONCE del Dia del Pare ha tocat a Vilassar de Mar, on Carmen Munné, agent venedora dels jocs responsables de l'Organització, ha venut 10 cupons, nou d'ells premiats amb 40.000 euros cadascun, i el premi més gran de 17 milions d'euros (número i sèrie), entre els seus veïns i clients habituals.









"Mare meva, mare meva! Quina sort! No ho puc creure" va exclamar Carme quan va saber que havia repartit el premi més gran. "Ha estat la cirereta als meus cinc anys de venedora de l'ONCE". En 2018 va ser reconeguda com la millor venedora de l'ONCE de l'Agència de Mataró per la seva amabilitat i simpatia amb els clients.





Però l'ONCE no només ha repartit diners Vilassar. Al Prat de Llobregat, també s'han venut cinc cupons premiats amb 40.000 euros cadascun d'ells, en total 200.000 euros.





L'Extraordinari del 'Dia del Pare' de l'ONCE també ha deixat altres 81 premis en nou comunitats autònomes. En total, ha repartit 20.240.000 euros. A part de Catalunya, han tocat 400.000 euros a Tenerife, Donosti i Palència. Altres 640.000 han anat a la Comunitat de Madrid. A més de a Menorca (40.000), Almeria (80.000), Alcoi (40.000), Algesires (40.000) i altres 80.000 venuts a Correus, un dels Canals Físics Complementaris de l'ONCE.