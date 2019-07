Els sous d'alts càrrecs del Generalitat superen als del president del Govern

La Generalitat de Catalunya compta amb més de 300 alts càrrecs, concretament 324 i fins a 159 d'ells són eventuals, però no per això els seus sous són menors. Si el pressupost destinat per a tots ells és de 25 milions, per als eventuals es destinen 10.430.000 d'ells. Això vol dir que aquests càrrecs, que no requereixen concursos, cobren una mitjana que 65.900 euros.





Aquests càrrecs, a més han vist com, aquest any 2019, s'incrementaven les seves remuneracions, com també ho han fet els salaris de Quim Torra i els seus consellers que ara ja són de 152.861,54 i 115.234,92, respectivament.













Tornant als càrrecs de la Generalitat, en aquests primers mesos de l'any s'han sumat 22 càrrecs i els sous no són petits. La intenció de Torra és tornar a recuperar els càrrecs que van ser suspesos durant l'aplicació del 155. I a més fer-ho amb un bon sou.





De fet només cal fixar-se en el que cobren les responsables de les oficines de diferents ex presidents de la Generalitat: 103.422 euros, un 24% més del que cobra un president del Govern en funcions com Pedro Sánchez (83.000 euros).





Així, Maria-Reis Quinzaños, exsecretària d'Artur Mas, cobra ara més que un president espanyol des que ostenta el càrrec de responsable de l'oficina de l'expresident Mas. Però ella no és l'única que cobra aquests 103.422 euros. Josep Lluís Alay Rodríguez, responsable de l'oficina de Carles Puigdemont i coordinador de les polítiques internacionals de Presidència i Jordi Menéndez Pablo, responsable de l'oficina de José Montilla, també reben aquesta suma durant l'any.





Ells no són els únics que cobren més que un president de Govern. Lluís Puig Gordi, responsable dels projectes culturals d'àmbit internacional, que ara resideix a Bèlgica i està imputat pel cas 1-O s'embutxaca 89.234,44 per les seves responsabilitats en el càrrec.





Tres càrrecs més que tenen un salari que supera el de Pedro Sánchez a hores d'ara. Es tracta de Jordi Cabrafiga, coordinador de Presidència; Bernat Costas Castilla, cap de la oficien de vicepresidència; i Dolors Corretgé i Bergua, directora de l'organització del sistema tributari de la Generalitat. Tots ells tenen un salari de 85.531,66 euros a l'any.





Joan Maria Piqué Fernández, excap de premsa d'Artur Mas, i actual coordinador de la comunicació i relacions públiques internacionals i Sira Torrecillas Muñoz, del gabinet de relacions institucionals (tots aquests càrrecs dependents de la Presidència), tenen gairebé sou de ministre espanyol, 78.230, 40 euros a l'anys. Però no són els únics que es poden comparar amb els ministres, Eduard Aleix Sarri Camargo, encarregat de coordinar la política internacional de la Generalitat, Joan Ignasi Sànchez Santín, adjunt al gabinet, i Anna Figuera, directora de comunicació de Torra i ex redactora de informatius a TV3 també cobren 78.230,40 euros.





PERIODISTES, MEMBRES D'ERC I TREBALL





La llista d'alts càrrecs eventuals és llarguíssima i destaquen fins i tot periodistes com Ester Estela Roura, procedent de Vilaweb i ara assessora de xarxes socials de Presidència, que cobra 44.545,7 euros o Jordi Finestres Martínez, extreballador de La Vanguardia, que és ara " responsable tècnic portant-39.712,9 euros.





Tots aquests són càrrecs dependents de Presidència, però a la Conselleria de Treball, dirigida pel republicà Chakir El Homrani, hi ha membres d'ERC que també reben una bona remuneració pels seus càrrecs. El més destacat és el cas del cap de gabinet Òscar Riu Garcia, amb un salari de 78.230,4 euros, però dos membres d'Esquerra de Granollers, Silvia Núria Hernández Maynou, assessora en comunicació institucional de la conselleria, i Sheyla Vidal Benítez, membre de la secretària del conseller, cobren 60.891,26 euros i 56.259,36 euros, respectivament.





En aquest departament hi ha altres ex candidats d'ERC a diversos municipis de Catalunya com, la setena de la llista de Girona a les autonòmiques, Judit Calveras i Casanovas (64.730,76 euros), ara assessora a l'oficina de relacions institucionals o l'exsecretària de comunicació del partit a Badalona, Natàlia Touzón i Vaixell, que ara es dedica a el mateix a la Conselleria pel mòdic preu de 68.504,88 euros.





Per l'últim, destaca el cas d'una ex sindicalista, l'antiga assessora de comunicació d'UGT a Catalunya, Lorena Martos Nieto, que cobra 60.891,26 euros com a assessora de l'ara conseller.