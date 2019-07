El Parlament de les dones 'reclama igualtat salarial i posar fi a les "violències masclistes"

El Parlament de les dones 'ha aprovat aquest dilluns 1 de juliol una declaració que aposta per promoure la lluita contra la precarietat laboral i la igualtat retributiva en relació als homes, així com mesures per eradicar "les violències masclistes".





Així es recull en el text aprovat en el 'ple de les dones', una iniciativa conjunta de la Cambra amb el Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC) que ha comptat amb la participació de les 60 diputades del Parlament i membres de diferents entitats i associacions feministes.





Els reptes que recull la declaració es basen en els 12 àmbits de la Declaració de Pequín de 1995, que s'han treballat de manera conjunta en sis grups de treball, que coincideixen amb els eixos del pla d'acció de la conferència celebrada fa 25 anys: drets humans de les dones; dret a l'educació i la cultura; drets laborals i econòmics; dret a la participació social i política; salut i drets sexuals i reproductius, i drets de les dones i les nenes a viure lliures de violències masclistes.









En l'àmbit dels drets humans de les dones, la declaració ha alertat de la "fragilitat dels estats" a l'hora de reconèixer-los, protegir-los i garantir-los, i aposta per recollir el contingut de la justícia de gènere dels instruments internacionals i fer-los efectius en les polítiques que es duen a terme a Catalunya.





També assumeix la resolució del Consell de Seguretat de Nacions Unides sobre dones, pau i seguretat, que reafirma la necessitat d'augmentar el paper de les dones en la presa de decisions respecte a la prevenció, la resolució de conflictes i en la consolidació de la pau .





En el capítol d'educació i cultura, han advocat per desplegar les lleis que garanteixen el dret de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, i demanen que l'educació "no sigui una cadena de la societat patriarcal i aspiri a fer realitat un altre món possible ".





A més de reclamar un llenguatge inclusiu, que visibilitzi el femení, destaquen el paper de les famílies, en tota la seva diversitat; recalquen que la cultura i l'educació van de la mà, i reclamen una presència equilibrada de les dones en àmbits en què són minoritàries.





Un altre dels aspectes que afronten són els drets laborals i econòmics, en què demanen eliminar la "bretxa salarial" entre homes i dones, complir la legislació sobre plans d'igualtat, la negociació col·lectiva i els plans per eliminar la desigualtat retributiva.





"PARITAT REAL"





Consideren "imprescindible promoure la paritat real" en llocs de presa de decisions, a través de sistemes com el de quotes, per garantir, com a mínim, un 50% de dones en òrgans de direcció de les empreses, l'administració i l'àmbit institucional.





En l'àmbit de la participació social i política, també demanen que la paritat botiga al 50% en els òrgans col·legiats de totes les institucions, administracions públiques i organitzacions socials i polítiques així com en debats i espais d'opinió de mitjans de comunicació.





Demanen garantir la sostenibilitat de les convocatòries d'ajudes públiques dirigides a les entitats feministes i de dones, incorporar la perspectiva de gènere en els processos de participació ciutadana, i eradicar "la discriminació que pateixen a l'ara d'exercir el dret a la participació política", entre altres qüestions.





Sobre salut i drets sexuals i reproductius, la declaració advoca per un canvi de model de prevenció i atenció sanitària que incorpori una perspectiva de gènere, feminista i interseccional, basat en els drets humans de les dones, i que reculli la diversitat sexual.





Per això, volen fomentar l'accés universal de les dones, al llarg de tota la seva vida, als serveis d'atenció a la salut ia la informació amb equitat territorial, i enfortir els programes de promoció i prevenció de la salut orientats a les dones , amb una incidència especial en l'educació afectiva i sexual en la coresponsabilitat.





En l'apartat sobre el dret de les dones i les nenes a viure lliures de violències masclistes, la declaració demana incloure la violència institucional en la Llei que aborda aquesta qüestió, i demanen que la norma estableixi els mecanismes que permetin abordar totes les formes de violències masclista, i assegurar l'atenció integral de nens i adolescents que viuen aquestes circumstàncies "amb recursos i serveis suficients".





Així, reclamen garantir l'atenció psicoeducativa i terapèutica de menors d'edat, i que no estigui condicionada al consentiment de tots dos progenitors; recullen que l'administració ha de garantir la formació de la judicatura per evitar que hi hagi sentències que donen custòdies compartides en situacions de violència masclista, i demanen garantir també els drets de les dones víctimes de trànsit d'explotació sexual amb mesures específiques de suport.