La lluita contra la bretxa salarial entre dones i homes és una de les reivindicacions històriques del feminisme que el nou Govern de Pedro Sánchez s'ha compromès a abordar en el seu rol de "feminista". Precisament, aquest dimecres 1 de maig, Dia Internacional del Treball, aquest serà un dels motius pels quals els sindicats cridin a la mobilització per exigir "la no discriminació per raó de gènere i la garantia de la igualtat real entre dones i homes" .





Els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, volen recollir el testimoni de la manifestació del passat 8 de març, Dia Internacional de la Dona i de la vaga feminista, incloent en el seu manifest aquesta causa per cridar a la mobilització dels treballadors i treballadors.





"Volem repetir, ben alt, el que milions de persones ja van corejar el passat dia 8 de març: feminisme és igualtat, i per tant, feminisme és progrés", assenyala el document.









Aquest any, la jornada de reivindicació social l'1 de maig es desenvoluparà tot just tres dies després de la celebració dels comicis generals del 28 d'abril, una cita electoral en què el PSOE ha collit 123 escons i després de la qual, previsiblement, Sánchez liderarà el pròxim Executiu. Els socialistes van prometre en el seu programa electoral avançar per combatre la bretxa salarial de gènere, per a "continuar aprofundint en matèria de transparència salarial", potenciar "les inspeccions de treball" i incrementar "el règim sancionador".





"FALTA MOLT PER FER"





En la passada legislatura amb Pedro Sánchez al capdavant de la Moncloa, el Govern va fer un pas cap a la reducció de la bretxa salarial en implantar l'obligació per a les empreses de la publicació de taules salarials. Així mateix, tal com assenyala el PSOE en el seu programa electoral, l'aprovació de l'ampliació gradual del permís de paternitat a 8 setmanes en 2019, 12 setmanes el 2020 i 16 setmanes el 2021 és també una eina en la lluita contra la bretxa de gènere en el mercat laboral.





Però segons argumenten des dels sindicats, "falta molt per fer". "Les mesures preses són insuficients per assolir la igualtat real i efectiva, per la qual cosa és necessari recórrer un camí encara molt llarg, en el qual la mobilització i la pressió sobre els poders públics és un recurs essencial". En aquest sentit, i davant el "renaixement de posicions de sublimació del masclisme" que es creien "enterrades", insten a "reforçar les polítiques de gènere".





Entre altres reclamacions, exigeixen "trencar els sostres de vidre, aconseguir la igualtat salarial, acabar amb la divisió sexual del treball i amb la segregació de la dona al mercat laboral".









10 ANYS MÉS TREBALLANT PER IGUALAR LA RETRIBUCIÓ





Recentment, CCOO i UGT van presentar sengles informes en què analitzaven la bretxa salarial amb dades de 2016, les últimes disponibles, titulats 'Trencar la bretxa salarial, una qüestió de justícia' i 'Reduir la bretxa salarial, la prioritat', respectivament. Segons van concloure, les dones necessiten treballar deu anys més que els homes per igualar la seva retribució per culpa de la bretxa salarial, que ronda els 6.000 euros anuals.





D'acord amb l'informe d'UGT, les dones van rebre de mitjana en aquest any una retribució 1 22,35% inferior a la dels homes. Les xifres són similars a les detallades per CCOO, que advoca perquè els sous femenins pugin un 29% per igualar-se amb els dels homes.





Els sindicats coincideixen en molts dels motius que expliquen aquesta bretxa, com que els homes acaparen la major part dels llocs directius i que estan millor remunerats; així com que les dones es fan servir en els sectors més mal retribuïts i tenen més presència en la contractació a temps parcial.





23% DE BRETXA SALARIAL ABSOLUTA





Per la seva banda, l'informe 'La bretxa salarial de gènere a Espanya', encarregat per CEOE a PwC, xifra en un 23% la bretxa salarial absoluta entre homes i dones a Espanya i en un 12% la bretxa "real" dels salaris . Aquesta anàlisi, que va ser presentat el 8M, destaca que s'ha avançat "molt" en igualtat ja que, des de l'any 2012, la bretxa s'ha reduït en gairebé un 30%, si bé persisteix una diferència salarial absoluta.





L'informe 'Veus contra la precarietat: dones i pobresa laboral a Europa', publicat per Oxfam Intermón el 2018, denuncia que, tot i que la bretxa de gènere es va reduint lentament, les dones espanyoles cobren menys que els homes i haurien de treballar 52 dies de més a l'any per rebre el mateix salari que els homes.





Segons aquest estudi, les dones són majoria entre la població amb salaris més baixos. Tant a Europa com a Espanya, el 2014, una de cada cinc dones va experimentar baixa remuneració, en comparació amb un de cada deu homes.