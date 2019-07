L'ambició "totalitària" de Colau amenaça de paralitzar l'Ajuntament de Barcelona

Independentistes i constitucionalistes s'alien per primera vegada a l'Ajuntament de Barcelona contra el nou Executiu municipal d'Ada Colau i Jaume Collboni pel repartiment de carteas i recursos del consistori. Manuel Valls és un vers solt.





Els grups d'ERC, JxCat, Cs i PP de Barcelona -que sumen majoria absoluta - han avisat aquest dimarts 9 de juliol de que votaran en contra del cartipàs municipal si la distribució de recursos, càrrecs i assessors porta a "ofegar" a l'oposició , com creuen que pretenen les propostes fins ara plantejades pel Govern d'Ada Colau.





Lamenten l ' "actitud totalitària" del nou Executiu municipal.





Els quatre grups, que sumen 21 regidors, han arribat a un acord que el govern municipal ha rebutjat -ha assegurat en roda de premsa el portaveu d'ERC, Jordi Coronas, amb l'edil de JxCat Jordi Martí, el de Cs Paco Serra i el del PP Oscar Ramírez- que demanen reunir-se per arribar a un acord abans de la data límit, el dimarts de la setmana que ve.









Volen que el 40% del personal eventual -com assessors- es distribueixi entre l'oposició i que el 60% sigui per al Govern municipal de BComú i PSC que ha d'articular--encara que l'executiu representa el 46% del ple, de manera que Corones creu que han estat generosos-.





Però les propostes de l'equip de Colau plantegen un 75% per l'executiu i el 25% per a l'oposició, segons ells.





Doblegar L'OPOSICIÓ





Martí ha assegurat que els grups de l'oposició no poden acceptar la "situació de debilitat" a la qual els portaria la proposta del Govern municipal, i ha insistit que hauria de ser el mateix executiu de BComú i PSC el que hauria d'estar interessat en donar recursos a l'oposició.





"El que està volent Colau amb aquesta proposta és doblegar als grups de l'oposició", ha afegit Serra, que ha advertit que faran una oposició ferma i contundent en aquest mandat i ha acusat l'executiu de Colau d'haver tingut una actitud totalitària i de menyspreu en l'anterior.





Ramírez ha coincidit que l'oferta és inacceptable: "Ens volen ofegar i tapar-nos la boca perquè no puguem exercir l'oposició com correspon".





L'edil del PP ha reiterat que els grups municipals han de disposar d'una estructura mínima d'acord amb la ràtio de representació.





UN PROBLEMA PER A BARCELONA





Corones ha assegurat que BComú i PSC volen presidències de les comissions -sembla que "entre un grup i un altre desconfiïn" -, quan creuen que aquestes i les de districtes haurien de ser per a grups de l'oposició, i ha demanat que convoquin una reunió amb tots els grups alhora, com s'ha fet en la resta de mandats, en lloc de buscar trobades per separat.





Preguntat per què passaria si no s'aprovés el cartipàs, cosa que no ha passat mai, ha dit que "el Govern municipal tindrà un problema, però la ciutat també".





Per exemple, si no es poden constituir les comissions haurà un problema de funcionament orgànic, pel que veuen important que s'aprovi i volen reunir-se i arribar a un acord.





¿I VALLS?





L'únic grup de l'oposició absent en la roda de premsa ha estat BCN Canvi, liderat per Manuel Valls i amb dos regidors en total, amb el que la resta de grups han parlat i no descarten que pugui sumar-se, i Serra ha dit:





"El grup que falta és el màxim responsable que continuem amb el pitjor Govern de la història democràtica del consistori".





"En política no hi ha res gratis. Molt probablement el grup que falta estigui tractant de jugar a dues bandes. No sabem si la intenció de Valls és ser tinent d'alcalde a l'ombra", ha asseverat el regidor de Cs-que es va separar del grup de Valls per votar a favor de la investidura d'Colau-, que ha dit que ells estan fent oposició des del principi i anant cada dia a treballar.









Precisament la ruptura de Cs amb Valls va moure la majoria del ple: Colau va ser alcaldessa amb el suport de PSC i tres regidors de Valls -sumant 21 vots-, entre ells Celestino Corbacho, que després de la divisió es va anar al grup de Cs, per la qual que ara els quatre grups sumen aquests 21 regidors que donen la majoria absoluta i impedirien aprovar el cartipàs si no arriben a un acord.





PROPOSTA DELS GRUPS





En la seva proposta, els grups veuen suficient establir quatre comissions municipals i creuen que la presidència de dues hauria de ser per a ERC i que les altres dues haurien de ser per a JxCat i Cs, mentre que proposen que cinc districtes els presideixi ERC; 3, JxCat, i dos, Cs, i que es mantingui la figura de coordinació de conseller de districte, un per cada grup.





Demanen que la representació del consell d'administració de Barcelona de Serveis Municipals (B: SM) sigui proporcional al ple i, sobre el personal eventual, plantegen que els 124 llocs es reparteixin amb 74 per al govern municipal i 50 per a l'oposició: 18 per ERC, 11 per JxCat, nou per Cs, 6 per al PP i sis per a BCN Canvi.