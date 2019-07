El Suprem multa a Puigdemont i Comín per "mala fe processal" i "temeritat"

La Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem ha dictat aquest dimarts 9 de juliol un acte en el qual imposa una multa de 3.000 euros a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per entendre que va actuar amb mala fe processal i temeritat en presentar la vigília de la celebració d'una reunió de la Junta Electoral Central (JEC) unes mesures cautelaríssima s amb l'objectiu que aquesta fos pública, quan havia estat anunciada amb més de 48 hores d'antelació.













Es tracta de la reunió que va celebrar l'òrgan supervisor de processos electorals el passat 13 de juny en què es va produir el recompte dels vots a nivell nacional, a l'atribució d'escons a les candidatures ia la proclamació d'electes de les eleccions al Parlament Europeu del passat 26 de maig, en què Puigdemont es va presentar.





L'expresident de la Generalitat, igual que l'exconseller Antoni Comín i la coalició electoral Lliures per Europa, amb la qual es van presentar a les eleccions europees, van sol·licitar "el 12 de juny a les 19.18 hores" l'escrit en el qual interessaven l'aplicació de les mesures cautelaríssimes -el que suposa tramitar amb urgència-- per suspendre l'acord de 10 de juny de 2019 a pel que fa a l'incís que denega la publicitat de la sessió convocada tres dies després.





El mateix dia de la reunió, la coalició electoral i els seus dos candidats van presentar un escrit interessant que "no donés començament la sessió prevista per haver presentat una petició de mesura cautelaríssima". La Sala Tercera de l'alt tribunal es va pronunciar el mateix 13 jun rebutjant tal sol·licitud i va advertir que s'acordava obrir una peça separada per a la imposició d'una multa, la quantia s'ha fixat després d'escoltar a les parts.





Tant el fiscal com el lletrat de les Corts Generals i de la Junta Electoral Central van interessar la imposició de la multa en raó de la temeritat de la conducta desenvolupada per l'expresident de la Generalitat, el que va ser conseller de Sanitat i Lliure per Europa en pretendre una publicitat no prevista de l'actuació de l'organisme.





"ÉS EVIDENT"





El tribunal, que ha tingut en compte antecedents en la matèria, ha destacat que "és evident que hi ha mala fe i temeritat en la presentació de la sol·licitud de mesures cautelaríssimes escasses hores abans de la celebració d'un acte de la Junta Electoral Central, notificat amb més de 48 hores d'antelació respecte de l'aplicació d'unes normes sobre les quals no hi ha hagut modificacions essencials en els més de 35 anys que porten en vigor ".





Per això, la Sala també ha multat amb la mateixa quantitat a l'exconseller Antoni Comín ia la coalició electoral Lliures per Europa per plantejar la mateixa sol·licitud.





D'altra banda, el Suprem rebutja les al·legacions de la defensa de Puigdemont, en què va afirmar que el tribunal no presentava garanties d'imparcialitat i independència, un dels seus magistrats, José Luis Requero, va titllar de "delinqüents" els líders independentistes.





L'acte apunta que aquest argument no té cabuda perquè durant "més de cinc anys" Requero ha analitzat "múltiples recursos sense que hagi estat qüestionada la seva imparcialitat, mitjançant l'oportuna recusació".