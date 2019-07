Casado manté la negativa a la investidura de Sánchez i el convida a negociar amb els altres

El president del PP, Pablo Casado, ha reiterat aquest dimarts al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, que votarà en contra de la seva investidura el proper 23 de juliol.









Casado ha convidat a Sánchez a buscar els vots que li permetin ser president per posar fi al bloqueig polític i fins i tot li ha recomanat que comenci a parlar de coalicions de govern amb els seus "socis preferents".





"Ha de ser ell qui aconsegueixi els vots, hem parlat massa d'abstencions i igual cal començar a parlar de coalicions de govern", ha comentat Casado, incidint en que Espanya necessita "un govern estable".





El popular ha ofert una compareixença de premsa al Congrés després de la reunió amb Sánchez, la quarta que tenen des de les passades eleccions generals del 28 d'abril.





REPETIR LES ELECCIONS, UN "FRACÀS" PER ALS SOCIALISTES



"Més no podem fer. Hem acudit sempre a les entrevistes amb el president amb el millor tarannà però la pilota està en la teulada de Pedro Sánchez", ha abundat, per a afegir que no se li pot demanar al PP que "resolgui la papereta" a Sánchez perquè és "incomprensible".



A més, i després de l'encreuament de retrets entre Podemos i el PSOE després de la reunió de Sánchez i Pablo Iglesias aquest matí, ha indicat que ell "no contempla que es repeteixin les eleccions" perquè "seria un fracàs" de tots els partits, però especialment del PSOE. "El que no pot ser és que els espanyols votin i després els retornem la pilota perquè resolguin el problema", ha emfatitzat, per a advertir que podria tornar a produir-se el mateix resultat.



REUNIÓ AMB PABLO IGLESIAS



La reunió entre Pablo Iglesias i Pedro Sánchez ha tornat ha resultar infructuosa i Unides Podem ja ha avançat que tot apunta a la convocatòria d'unes noves eleccions mentre la vicepresidenta del PSOE, Adriana Lastra ha lamentat l'actitud dels morats.



Durant gairebé dues hores en el Congrés, Sánchez i Iglesias han mantingut aquest dimarts la seva cinquena entrevista des de les eleccions i a solo una setmana que arrenqui el pròxim 22 de juliol la sessió d'investidura i sembla haver resultat tan infructuosa com les quatre anteriors.



Des del partit morat asseguren que la cita només ha servit per a constatar que Sánchez "no vol negociar" sinó que intenta imposar unilateralment un govern de partit únic.



Iglesias ha demanat al president el Govern que flexibilitzi la seva posició i s'avingui a negociar un acord integral de coalició d'esquerres "sense línies vermelles".