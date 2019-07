El diàleg entre PSOE i Podem torna a fracassar

La reunió entre Pablo Iglesias i Pedro Sánchez ha tornat ha resultar infructuosa i Unides Podem ja ha avançat que tot apunta a la convocatòria d'unes noves eleccions mentre la vicepresidenta del PSOE, Adriana Lastra ha lamentat l'actitud dels morats.









Durant gairebé dues hores al Congrés, Sánchez i Iglesias han mantingut aquest dimarts la seva cinquena entrevista des de les eleccions ja només una setmana que arrenqui el proper 22 de juliol la sessió d'investidura i sembla haver resultat tan infructuosa com les quatre anteriors.





Des del partit morat asseguren que la cita només ha servit per constatar que Sánchez "no vol negociar" sinó que intenta imposar unilateralment un govern de partit únic.





De la seva banda, Iglesias ha demanat al president el Govern que flexibilitzi la seva posició i s'avingui a negociar un acord integral de coalició d'esquerres "sense línies vermelles".





De fet, fonts del partit morat han arribat a assegurar, que El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha avisat el líder de Podem, Pablo Iglesias, que hi haurà noves eleccions si no aconsegueix ser investit la setmana que ve.





Per la seva banda, la vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, ha posat en qüestió la voluntat negociadora de Podem i del seu secretari general, Pablo Iglesias, i els retreu falta de resposta a les ofertes socialistes i intents de desqualificar el líder socialista, Pere Sánchez. Lastra ha avisat que la investidura de juliol és l'última oportunitat per arribar a un acord, no hauran segones oportunitats ".





En roda de premsa al Congrés, Lastra ha reiterat que l'única alternativa és un Govern socialista i ha avisat que no s'entendria un "bloqueig" per part de Unides Podem, els vots són imprescindibles perquè la investidura pugui prosperar.





Després de la cinquena reunió entre Pedro Sánchez i Pablo (Iglesias, Lastra ha criticat que tots totes les propostes del PSOE segueixen sense resposta per part de Podem, i entre elles l'última d'obrir una negociació sobre un programa de govern, aprovada aquest dilluns a la Executiva Federal.





Lastra ha retret les palabaas de Podem que esperen que els socialistes rectifiquin i ha lamentat que "a Pablo Iglesias li interessen més els noms del Consell de Ministres que la política" i assegura que va aseguir passant d'aquí al setembre, de manera que no troben cap raó a no convocar eleccions si Pedro Sánchez no és elegit president en la primera ronda de la sessió d'investidura d'aquest 23 de juliol.