Podemos torna a voler la direcció el CNI

Ja ho van demanar el 2016, però ara se'ls ha obert una possibilitat que pocs estan disposats a rebutjar. Podemos, en plenes negociacions amb el PSOE per a la investidura de Pere Sánchez ha vist com aquest 5 de juliol es li ha obert la possibilitat que un membre del seu partit pugui dirigir el CNI, sempre que els socialistes cedeixin.













Els de Pablo Iglesias porten des del 28 d'abril, quan es van conèixer els resultats de les eleccions generals, reclamant càrrecs i ministeris en un govern de coalició amb els socialistes. El problema és que els de Pedro Sánchez volen governar en solitari, "un govern monocolor", com va dir l'exministra Narbona. Una opció que el líder podemita no sembla disposat a acceptar.





Els dos partits, per això, van anunciar al seu dia la possibilitat de formar un "govern de cooperació". Els morats van entendre que això significa "coalició", però el PSOE ja els va dir que no. A l'entorn del carrer Ferraz es diu que el que se'ls ha proposat als d'Esglésies és entrar en càrrecs intermedis, cosa que, en principi, rebutjaven des Podemos. Però ara s'ha obert una porta.





El passat divendres 5 de juliol, el director del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Félix Sanz Roldán, va finalitzar el seu mandat i fins que no es formi govern no es pot nomenar un altre. I Podemos ja té al seu candidat: l'ex Cap d'Estat Major de la Defensa (JEMAD) Julio Rodríguez.





No és la primera vegada que Pau Iglesias intenta col·locar a l'ex militar en aquest càrrec. Després de les eleccions de 2016, el líder de Podemos demanar de seguida el Ministeri d'Interior i ja va anunciar que el seu candidat a controlar el CNI era Julio Rodríguez. Però li va sortir malament. Tan malament que, amb uns millors resultats electorals, no hi va haver acord amb el partit socialista, es van tornar a convocar eleccions i va acabar governant el PP de Mariano Rajoy amb el suport de Ciutadans.





Ara Esglésies sembla conscient que forçar molt la màquina i demanar ministeris pot acabar igual i amb unes conseqüències encara pitjors per al seu partit que pot perdre encara més vots. Però la promesa del PSOE d'incorporar a membres de Podemos en algun càrrec del seu govern i la vacant del CNI sembla ser un tren que no vol deixar escapar.