El PSOE posa sobre la taula un pacte programàtic amb un govern sense ministres de Podem

La direcció del PSOE ha ofert aquest dilluns 8 de juliol a Units Podem començar a treballar un pacte programàtic sobre el qual se sustentaria el Govern de cooperació que els socialistes volen tancar amb els 'morats', on els membres de la formació de Pablo Iglesias tindran cabuda però només en llocs intermedis de l'Administració, mai en el Consell de Ministres.



En roda de premsa des de la seu del partit a Ferraz, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha explicat que el document aprovat per l'Executiva Federal del partit serà la base del discurs d'investidura del candidat Pedro Sánchez el proper 22 de juliol i el partit està obert a que Podem faci les seves aportacions al text.



Al llarg de 38 pàgines i estructurat en cinc grans blocs, el PSOE ha fet una síntesi del seu programa electoral en matèria d'ocupació digna i pensions; feminisme i lluita contra la desisualdad social; emergència climàtica i transició ecològica de l'economia; avanç tecnològic i transició digital i Espanya a Europa, Espanya al món.



Per avançar en la negociació amb Podem -aquest dimarts es reuneixen Sánchez i Pablo Iglesias- el PSOE ha nomenat una comissió negociadora que estarà formada per la portaveu al Congrés, Adriana Lastra; la diputada i secretària d'Educació del PSOE, María Luiz Martínez Seijo, la ministra d'Hisenda en funcions, María Jesús Montero, i el secretari d'Acció Electoral del PSOE i també diputat, Francisco Salazar.



GOVERN MONOCOLOR



L'oferta a Podem inclou que els 'morats' puguin proposar a Sánchez noms d'independents de reconegut prestigi com a ministres, però Narbona ha deixat clar que el candidat a la investidura formarà un "Govern monocolor", és a dir, que no hi haurà ministres d'un altre partit diferent al PSOE. O són del PSOE o són independents.



De fet, en l'entrevista que va concedir la setmana passada a Telecinco, Sánchez es va dir disposat a formar un Executiu amb un nombre major d'independents del que existeix en l'actualitat.



Narbona tampoc ha concretat quin tipus de càrrecs intermedis en l'Administració ofereixen ocupar a membres de Podem. En el cercle del president hi ha qui defensa que no passin de directors generals i veuen inconvenients en què ocupessin Secretaries d'Estat i subsecretaries, perquè aquests llocs preparen els continguts del Consell de Ministres.









Iglesias: "No parem de flexibilitzar la nostra posició"









Segons la presidenta del PSOE, dels càrrecs intermedis de l'Administració que Podem podria ocupar haurà parlar més endavant perquè "el primer", segons el parer dels socialistes, és comprovar si "existeix o no" possibilitat d'aproximació entre els dos partits en una sèrie de qüestions en les que, a priori, les seves posicions de partida són semblants.



No obstant això, i malgrat les coincidències, Narbona ha explicat la importància d'entrar en els "matisos", perquè sovint la "velocitat de creuer" o la "ambició" que un partit i un altre volen imprimir a determinades polítiques no és la mateixa .



Per aquest motiu el document es cenyeixi a àrees en què les dues formacions estan pròximes i eludeixi altres en què hi ha diferències considerables, com és el cas de la crisi amb l'independentisme a Catalunya.



D'aquest tema, ha avançat Narbona, parlaran llargament Sánchez i Iglesias en la seva trobada d'aquest dimarts, sobretot després que el secretari general de Podem estigui disposat, segons avancen diversos mitjans de comunicació, a deixar per escrit que assumirà l'estratègia del PSOE a Catalunya.



En aquest assumpte, Narbona també ha assegurat que Sánchez no variarà el seu plantejament, que consisteix a defensar el "diàleg" amb els partits independentistes, però "al marge de la Constitució". "D'aquí no ens mourem", ha garantit.



Narbona ha explicat que si el PSOE no va presentar abans aquest document va ser perquè fins ara Esglésies s'havia "negat a parlar d'acord programàtic", una posició que "ha sorprès" al PSOE.



"Sempre hem pensat que el primer espai de la negociació era l'espai programàtic. Per això donem el pas de fer visible el que hauria de ser l'objecte del diàleg", ha concretat.



Segons es vagi avançant en el contingut, es podrà progressar en l'oferta sobre l'entrada de Podem en càrrecs intermedis de l'Administració i en fixar amb ells un calendari sobre les polítiques que es volen impulsar.



PODEM, SOCI PREFERENT I PETICIÓ D'ABSTENCIÓ A PP I Cs



Davant les acusacions de Podem sobre que el PSOE només els dóna excuses perquè en realitat vol pactar amb la dreta, Narbona ha assegurat que el PSOE amb qui vol acordar continguts programàtics és amb Unides Podem, al qual considera "soci preferent". El que no treu per demanar a PP i Ciutadans que s'abstinguin perquè els partits independentistes no juguin un paper clau en la investidura -és necessària la seva abstenció perquè prosperi si PP, Ciutadans i Vox voten en contra-.



És a dir, la preferència del PSOE és conformar un Govern de progrés que comenci a rodar amb l'abstenció de PP i Ciutadans, perquè el seu inici no depengui del que facin els partits independentistes, amb els quals no va a negociar res a canvi de aquesta abstenció, assegura Narbona. La possible abstenció dels independentistes és "una decisió lliure" a la qual el PSOE no contribuirà, ha incidit.



El PSOE també demana a PP i Ciutadans una abstenció sense negociar res a canvi, més enllà d'oferir-que arrenqui la legislatura, perquè és conscient que ha de recórrer a ells per pactar grans qüestions d'Estat com les pensions, la lluita contra el terrorisme o certs assumptes de la política exterior.



Narbona ha afirmat que al PSOE no contemplen de moment la hipòtesi de la repetició electoral. "Si cal contemplar-la es farà, però no ara", ha assenyalat perquè la prioritat "absoluta" és intentar crear les condicions per a un acord sobre la investidura de juliol.