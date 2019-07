El Comuns no posen "cap línia vermella" a la investidura de Sánchez

El portaveu de CatComú, Joan Mena, ha afirmat aquest dilluns que no posen el referèndum com una "línia vermella" per donar suport a la investidura de Pere Sánchez com a president del Govern perquè considera que això dificulta les negociacions.









"En aquesta negociació no posem cap línia vermella. Això dificulta més les negociacions", ha assegurat en roda de premsa, després de ser preguntat per si situen el referèndum com a condició per investir Sánchez.





Mena ha destacat que la proposta dels comuns per sortir de l'actual situació de Catalunya és el diàleg i fer un referèndum, i que això ho defensaran en la negociació de la investidura però també volen escoltar quina proposta té el PSOE: "Tenim la nostra proposta i la defensarem en la negociació, però estem oberts a que altres forces polítiques plantegin quin és la seva proposta i veure com arribar a un acord ".