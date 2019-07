La sessió d'investidura, fixada per el 22 de juliol

La presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, ha anunciat que el debat d'investidura es eclebre el proper dilluns 22 de juliol.

















Després d'una conversa a distància amb el president Pedro Sanchez, Batet ha comunicat als mitjans que ha fixat la data per al 22 de juliol, una de les més còmodes del calendari, tenint en compte la possibilitat de la repetició d'eleccions.





De fet, els socialistes veien la setmana del 22 com la més probable des de feia temps ja que el 9 de juliol situaria una segona votació al voltant de la Diada de Catalunya i la data del 16 de juliol podia provocar que si no hi ha acord les eleccions es haguessin de celebrar en el pont de Tots Sants .













BUSCA TEMPS





El debat d'investidura de l'aspirant socialista se celebrarà 85 dies després de les eleccions generals del 28 d'abril, un període més ampli que en les anteriors cites amb les urnes.





Així, des de les eleccions de desembre de 2015 fins a la investidura de Pere Sánchez al març de 2016 van passar 71 dies, mentre que entre els comicis de juny de 2016 i la també investidura fallida de Mariano Rajoy a finals d'agost van transcórrer 64 dies.





Segons ha relatat Batet, en l'elecció de la data ha pesat la conveniència de donar temps a Pedro Sánchez per mantenir contactes amb els diferents grups parlamentaris, però també "per descomptat" en el càlcul ha tingut a veure la possibilitat d'haver de repetir les eleccions si en dos mesos ningú supera la investidura.





En tot cas, ha recalcat que l'objectiu és que el candidat designat pro el Rei aconsegueixi superar la votació d'investidura. "No hem parlat de la repetició, sinó que es pensa que la investidura fructifiqui", ha subratllat.





COMUNICACIÓ de la DATA ALS GRUPS





La data del debat, segons ha dit la presidenta de la Cambra, ha estat comunicada als presidents i portaveus de tots els grups parlamentaris minuts abans d'anunciar-la, tot i que s'ha mostrat disposada a parlar amb ells amb més deteniment al llarg del dia .





Amb formi als plans, el Ple de la investidura arrencarà el dilluns 22 a les dotze del migdia amb la lectura de la proposta de candidat lliurada pel Rei a la presidenta del Congrés, la socialista Meritxell Batet. A partir d'aquí serà el torn del candidat, que pujarà a la tribuna per exposar a la Cambra el seu programa de govern, sense límit de temps.





I, ja a la tarda, a partir de les quatre, serà el torn dels portaveus dels diferents, que intervindran de major a menor, de manera que Sánchez tindrà ocasió de debatre, en primer lloc, amb Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciutadans), Pablo Iglesias (Unides Podem) i Santiago Abascal (Vox).





Farà el mateix, posteriorment o ja dimarts, amb Gabriel Rufián (ERC), Aitor Esteban (PNB) i amb els diferents representants del Grup Mixt, integrat per Junts, Bildu, Coalició Canària (CC), Unió del Poble Navarrès (UPN) , Compromís i Partit Regionalista Càntabre (PRC).





El debat acabarà el dimarts 23 de juliol, quan Sánchez hagi contestat a tots els grups i es realitzi la votació individual i per crida, amb els diputats posant-se dempeus un darrere l'altre per cridar si donen suport o no la designació.





SEGONA INVESTIDURA PER SÁNCHEZ





Aquest serà el segon debat d'investidura a què se sotmet Pedro Sánchez, que ja va intentar, sense èxit, ser president del Govern al març de 2016 després d'haver arribat a un pacte amb Ciutadans i després que el llavors president del Govern i candidat del PP, Mariano Rajoy, renunciés a la investidura.





Sánchez, però, va aconseguir arribar a la Moncloa després d'aconseguir que prosperés una moció de censura contra el llavors cap de l'Executiu Mariano Rajoy, i ara intentarà mantenir-se allà, però fins al moment l'únic suport fix amb el que compta és el del diputat de PRC, partit amb el qual el PSOE ha arribat a un acord.





Es preveu que en els pròxims dies tant Sánchez com el PSOE iniciïn una ronda de consultes amb els diferents partits amb representació parlamentària per intentar sumar més suport a la seva candidatura.