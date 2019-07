El PSOE vol evitar dates 'assenyalades' en unes segones eleccions

El PSOE encara no té clar si podrà formar Govern en primera o segona volta i fins i tot es planteja seriosament la possibilitat de convocar noves eleccions. El problema, per això, se centra ara en les dates més immediates. Fixar un dia de juliol per la primera sessió d'investidura. Però no està sent fàcil.













La data més propera és el dimarts 9 de juliol. El que suposaria votar el 10 en primera volta o el 12 si es va a una segona. Això implica dues coses. En primer lloc, menys temps per fixar acords amb els que semblen els seus socis preferents, Podem. Les converses semblen estar encallades i això implicaria la possibilitat d'haver de posposar una nova votació el 10 de setembre o el 12. Això suposa un problema especialment per als possibles suports dels partits independentistes catalans, perquè l'11 de setembre és la Diada de Catalunya i podria provocar l'enroc d'ERC i Junts per Catalunya.





Si, finalment, Pedro Sánchez fixa la sessió d'investidura per a la següent setmana de juliol, és a dir, el 16 de juliol, podria suposar un problema afegit. No només passaria que la segona volta podria ser passat l'11 de setembre, sinó que a més, unes possibles noves eleccions es succeirien per al pont de Tots Sants. Un cap de setmana de tres dies que podria reduir encara més la participació. Les causes s'expliquen per la darrera reforma de la llei electoral que va establir el govern del PP el 2016 per evitar que les eleccions coincidissin amb el dia de Nadal i que fixava que només podien passar 47 dies i no 52 després de la dissolució de les Corts.





Aquesta data té tots els números perquè no sigui l'escollida pels socialistes perquè fins i tot el PP els ha advertit aquest risc, ja que tampoc li interessen unes eleccions amb una baixa participació que també els podria perjudicar.





Així les coses, la data per a la sessió d'investidura que podrien marcar aquest 2 de juliol, Pedro Sánchez i la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, seria el 23 de juliol. L'únic contra que té aquest dia és que és la data més allunyada, però això no només evitaria els inconvenients de les altres opcions sinó que a més donaria més temps al PSOE per seguir buscant aliances. Aquesta per veure, si, finalment, es fixa ja una data.