Pablo Iglesias demana un pacte de "programes" per investir Pedro Sánchez

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha avançat que aquest dimarts 9 de juliol plantejarà al president del Govern i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, una negociació "integral" de programa i d'equips de Govern i li ha demanat als socialistes que deixin ia les "excuses" perquè des Unides Podem no han deixat de "flexibilitzar" la seva posició per arribar a un acord.













Així ho ha posat de manifest en San Lorenzo de l'Escorial abans d'inaugurar el curs d'estiu de la Universitat Complutense de Madrid amb el títol 'Bases per a un nou republicanisme' que comença aquest dilluns i que conclourà divendres que ve.





Iglesias ha subratllat que Podem ha fet "cessions" des del principi per intentar tirar endavant la investidura però que el PSOE no fa més que posar "excuses". "S'hauria d'acabar el període de les excuses i posar-nos a negociar un Govern ja", ha emfatitzat.





Segons ha destacat, davant el dubte del PSOE que pogués tirar endavant la investidura amb un Govern de coalició amb Unides Podem, el grup confederal va suggerir la possibilitat d'intentar-i, en cas contrari, revisaria la seva posició, i el mateix ha fet en relació amb Catalunya, un assumpte en el qual no posaran "línies vermelles".





"No parem de flexibilitzar la nostra posició", ha reiterat el líder de la formació estatge, per afegir que en Unides Podem no aspiren a complir tot el seu programa però sí al fet que 3,7 milions de vots tinguin representació en un futur Executiu ja que determinats articles de la Constitució relacionats amb les pensions l'habitatge o la justícia fiscal "es facin reals".





SERIETAT, "NO MÀRQUETING"





En aquest sentit, el líder de la formació estatge ha assegurat que no li sembla "seriós" que l'Executiva del PSOE hagi filtrat als mitjans de comunicació que és la seva intenció d'aprovar aquest dilluns un document amb ofertes programàtiques per Podem amb vista a la reunió d'aquest dimarts al Congrés.





Iglesias pensa que no s'ha de caure en l'error de pensar que això és "una campanya pel relat" i que la investidura és una cosa "molt seriós", no mer "màrqueting". D'aquí que portin més de dos mesos demanant al PSOE reunir als equips de treball de tots dos partits per intentar acostar postures.





En tot cas, ha assenyalat que aquest dimarts proposarà al cap de l'executiu una negociació "integral" de programa però també d'equips de govern perquè "quan els programes no van acompanyats d'equips de govern, es queden en paper mullat". "I això ja ho hem viscut amb el PSOE", ha reblat.





En aquest punt, Iglesias ha recalcat que la investidura de Sánchez no ha de ser al setembre sinó que encara hi ha temps d'aquí als propers 22 i 23 de juliol per acordar un Govern de coalició que sigui capaç d'afrontar els reptes fonamentals del país com passa, segons ha indicat, en 20 dels 28 països de la Unió Europea.





"(Sánchez) No pot actuar com si tingués majoria absoluta. El que ha de fer és el que fan altres presidents d'Europa, el que fa Ximo Puig o Francina Armengol", ha dit, abans de qüestionar que els socialistes pretenguin governar en minoria per poder pactar propostes econòmiques amb la dreta "i algun assumptet social" amb Podem.





NEGOCIACIONS AMB PP I CS





Iglesias ha dit tenir la sensació que el PSOE voldria treure la investidura "com sigui" independentment dels programes perquè, al seu parer, "si realment això fos de programes, per què està negociant llavors amb el PP i porta dos mesos convidant a Ciutadans? ".





"Quan algú vol negociar amb el PP i Ciutadans però al mateix temps ens demana suport a nosaltres fa l'efecte que el programa no li interessa, sinó ser president a qualsevol preu amb independència del programa", ha insistit.





Així les coses, Iglesias espera convèncer aquest dimarts a Sánchez perquè finalment pugui haver un Govern al juliol. "Els bons estudiants han de tenir els deures fets al començament de l'estiu perquè si arriba a la investidura només amb el suport del PRC, potser haurà de repetir examen al setembre", ha advertit.