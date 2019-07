El FC Barcelona s'ajuda amb Botín per construir l'Espai Barça

El projecte de reforma del Camp Nou i tot el seu entorn està sent tan polèmic com complex de dur a terme, ja no només pels permisos necessaris per construir l'anomenat Espai Barça sinó per les dificultats que sembla estar trobant el club a l'hora de finançar el nou camp.













Per això, la directiva de Bartomeu ha contractat els serveis de la societat d'inversió JB Capital Markets, propietat del germà d'Ana Botín, Javier Botín. La comesa de la financera seria assessorar i esructurar l'organització de la nova 'ciutat Blaugrana', amb la construcció del nou estadi del FC Barcelona i el Palau Blaugrana de bàsquet inclòs.





Fins al moment, es coneixia que Goldman Sachs era la que anava a avançar una part dels diners al club, però ara han vist necessari reforçar-se amb l'entrada de la financera de Javier Botín.





El projecte de l'Espai Barça té un cost previst de 600 milions d'euros i segons va anunciar el Barça en el seu moment tenia tot calculat. 200 milions els anaven a treure dels ingressos que percebrien de les empreses que es volguessin instal·lar en la nova comercial, altres 200 anaven a requerir de demanar un préstec bancari i la resta de la suma procediria del 'naming' de l'estadi, o el que és el mateix, els 200 Millores restants anaven a procedir d'una empresa que volgués pagar aquesta quantitat de diners perquè l'estadi portés el seu nom, a l'estil Wanda Metropolità.





El problema és que, malgrat que Bartomeu va anunciar fa uns mesos que tenia tancat el contracte amb una important empresa tecnològica que anava a posar-li nom a l'estadi i pagar la quantitat requerida, la signatura encara no s'ha produït i la directiva té pressa per començar a construir el nou macroprojecte. I ha estat aquí quan ha aparegut el nom de Javier Botín i la seva financera JB Capital Markets que ja estarien parlant amb diferents entitats bancàries per aconseguir un crèdit de 200 milions d'euros.





Molts atribueixen aquest moviment a una estratègia de l'actual president del club per intentar garantir la seva permanència en el lloc. El mandat de Bartomeu està previst que finalitzi el 2021 i no té les coses fàcils per repetir en el càrrec després de les últimes dimissions i moviments estratègics del club.Por això, la directiva vol assegurar que el projecte de l'Espai Barça ja estigui en marxa.