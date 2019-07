El Govern gasta més de mig milió d'euros en repatriar immigrants

En els últims dos anys el Govern s'ha gastat més de 12 milions d'euros anuals en el centenar de vols contractats per deportar inmigarntes, el que suposa més de milió d'euros al mes.





Les xifres corresponen a un document d'Interior, recollit per El independiete, que revela que el 2017 i 2018 l'Estat ha dedicat una partida 12.277.838 euros cada anys, el que suposa un cost mitjà de 511.576,50 euros.













Des de maig de 2018, els encarregats de realitzar aquests vols ha estat Air Europa, el seu baix cost Aeronova i Swiftair i fins a aquesta data va ser la companyia Barceló i Air Nostrum. Però a partir de novembre els responsables poden canviar. I és que al novembre s'acaba el contracte amb Air Europa i la resta de companyies i el Govern va obrir el concurs públic per fer-se càrrec d'aquests vols de repatriació d'immigrants.





Entre els plecs de condicions, Interior reclama especial confidencialitat i discreció, especialment pel que fa a hores, persones que porten, aeroports o equipatges que puguin transportar per no entorpir la feina de la Policia.





Així mateix se'ls exigeix a les aerolínies que tinguin plena disponibilitat perquè en qualsevol moment que siguin requerits per les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat puguin ejectuar aquests vols de deportació. Vols, d'altra banda, que ha de tenir les mateixes condicions que qualsevol en classe turista regular, amb trajectes nacionals i internacionals, amb els àpats corresponents i que s'ajusta a les necessitats culturals i mèdiques dels immigrants transportats.





Els avions requerits per dur a terme aquests vols de repatriació han de tenir diferents capacitats: de fins a 75 passatgers, de entre 76 a 120 places, de 121 a 200 viajros i de més de 201 seients. I l'important és que la companyia pugui operar a l'aeroport de Melilla.





El preu màxim d'aquest concurs és de 605.000 al mes, encara que només es paga pels vols realitzats, fet que suposa un increment important respecte als passats dos anys o el que és el mateix, la licitació ha de tenir un cost màxim de 10 , 89 milions d'euros per un període de 18 mesos que va de 2020 a mitjan 2021. la previsió de pagaments, per això, és que si la companyia comença a operar a finals de novembre el primer pagament no es realitzarà fins a gener de 2020 .