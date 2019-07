Un jove mor atropellat a l'estació de Mollet

Un jove que anava en patins ha mort en ser atropellat per un tren a l'estació de Rodalies de Mollet-Sant Fost --línies R2, R2 nord, R8 i R11-- aquest dimecres 10 de juliol al matí, cap a les 10.45 hores .













Els Mossos d'Esquadra han informat que han obert una investigació per aclarir els fets, tot i que, tal com han subratllat, la principal hipòtesi és que es tractaria d'un accident.





Fonts de Rodalies han assegurat a Europa Press que la víctima havia creuat la via, prop de l'estació de Mollet, per un pas no habilitat.





El succés ha provocat alteració dels horaris, amb demores superiors als 45 minuts, i era un tren de la línia de Portbou --R11--, que havia sortit de Sants, ia les 12.25 hores s'ha restablert la circulació de trens.





Des Rodalies, amb la finalitat de "minimitzar" l'impacte en els viatgers, han instat a desplaçar-se fins l'altra estació del municipi, Mollet-Santa Rosa --línia R3--, separades ambdues per poc més d'un quilòmetre de distància.