Telefónica millora la cobertura en 458 municipis catalans

Telefónica ha invertit 8,3 milions d'euros en 2019 a millorar la cobertura de la seva xarxa mòbil en 458 municipis de Catalunya per fer front a la major demanda de dades que s'ha incrementat.





La companyia ha instal·lat 23 nous emplaçaments repartits per la costa gironina i tarragonina, i porta treballant des de finals del 2018 per reforçar la capacitat de les estacions de telefonia a Catalunya, tal com ha informat la pròpia companyia en un comunicat.





També ha aplicat una parametrització especial en tots els emplaçaments relacionats amb les majors acumulacions de turistes.





Aquestes actuacions permetran el reforç de 4G en banda de 800 MHz i la densificació de la petjada de 4G en les bandes de 1.800 i 2.600 MHz.





La companyia ha ampliat la capacitat de gestió del trànsit de trucades i dades a través de l'ampliació d'equips i llicències, complementat amb una adequació i optimització de l'espectre.