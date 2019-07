Els Mossos donen consells per prevenir robatoris en els domicilis durant l'estiu

Els Mossos d'Esquadra han difós consells de seguretat al domicili per prevenir robatoris amb força especialment durant l'estiu, quan les persones estan fora per vacances, segons han explicat aquest dimecres.









La policia catalana aconsella deixar els objectes valuosos en llocs segurs, comprovar que portes i finestres estan ben tancades i tenir l'alarma connectada, avisar persones de confiança de l'absència i demanar que recullin la correspondència, i ser discret sobre això en xarxes socials.





Altres consells més generals són tenir portes blindades i reixes a les finestres, panys d'alta seguretat, connectar l'alarma en dormir o sortir de casa i revisar que no hi ha possible accés al domicili si hi ha obres a la façana de l'edifici.





DEMANAR LA DOCUMENTACIÓ ALS TÈCNICS DE COMPANYIES SUBMINISTRADORES





A casa, els Mossos recomanen no obrir la porta a desconeguts, demanar la identificació als tècnics de les companyies subministradores, recollir diàriament la correspondència i tancar bé la porta de l'edifici o del garatge.





Així mateix, aconsellen canviar el pany si es perden les claus, instal·lar mesures de protecció si es guarden objectes de valor i guardar la documentació dels objectes en cas de robatori.