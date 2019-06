Detenen 20 persones en un operatiu per robatori i tràfic de drogues a Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut la matinada d'aquest dissabte a 20 persones en un operatiu al Front Marítim de Barcelona, per presumptes delictes de furt, robatori amb violència i tràfic de drogues.









El consistori ha informat en un comunicat aquest dissabte que el operatiu ha començat a mitjanit i s'ha allargat fins a les 7.00 hores del matí.





Dels 20 arrestats, hi ha deu per presumpte furt, nou per tràfic de drogues i un per robatori amb violència, a més de quatre persones més investigades per furt lleu.





Agents uniformats i de paisà s'han desplegat en un dispositiu destinat a la prevenció de delictes contra el patrimoni. També han actuat davant de conductes vinculades a l'oci nocturn, principalment per venda ambulant, consum de begudes alcohòliques i oferiment de serveis sexuals.