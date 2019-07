CaixaBank, millor banc d'Espanya 2019

CaixaBank ha estat escollit 'Millor Banc a Espanya 2019', 'Millor Banca Responsable a Europa Occidental 2019' i 'Millor Transformació Bancària a Europa Occidental 2019' per la revista britànica 'Euromoney'.









Els tres premis suposen un reconeixement a la transformació del banc en els últims anys "fins convertir-se en l'entitat líder en banca minorista i en banca digital a Espanya i Portugal, i en un referent a Europa en banca socialment responsable", ha destacat l'entitat en un comunicat.





Jordi Gual, president de CaixaBank, considera aquests premis com un reconeixement als esforços de l'entitat per complir la seva missió de contribuir al benestar financer dels seus clients i al progrés de la societat.





"La nostra visió a llarg termini i el nostre model de banca socialment responsable que incorpora les demandes socials, mediambientals i de govern corporatiu en les decisions diàries de negoci, ens han convertit en un banc de referència al continent. En CaixaBank estem convençuts, pels nostres orígens i la nostra missió, que fer banca de manera responsable és l'únic camí per generar valor de manera sostenible ", ha assenyalat.





Per la seva banda, Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, ha agraït uns guardons que premien un model de negoci basat en l'especialització i la qualitat de servei, i centrat en oferir la millor experiència de client, que ha permès al banc seguir creixent de manera sostenible fins i tot en un entorn de tipus adversos.





"La qualitat del nostre equip ens està permetent adaptar-nos amb èxit a un entorn molt canviant en què seguim guanyant quota de mercat i nous clients dia a dia. Avui, som el banc principal per al 26,3% del mercat minorista espanyol. En línia amb el nostre nou Pla Estratègic, seguirem treballant per afermar com una entitat líder, pionera en innovació, amb sòlids resultats financers i el millor servei al client ", ha subratllat.