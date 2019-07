El Ballet Nacional de Cuba presenta "La Ventafocs"

Segona i última setmana al Teatre Tívoli de Barcelona del Ballet Nacional de Cuba. Després d'una acurada, exigent i ortodoxa posada en escena de "El llac dels cignes" en respectuosa versió de la coreografia clàssica de Maris Petipá, arriba ara una versió desenfadada, divertida i bufa de "La Ventafocs", sobre un guió del cubà Pere Consuegra i música de Johann Strauss fill, el que vol dir que hi ha abundància de valsos en gairebé tots els moments de l'obra.





Amb uns decorats de fons que contribueixen a contextualitzar aquest tractament poc convencional ia donar-li un marcat aire de conte infantil, Viengsay Valdés, nova directora general de l'Ballet i continuadora de l'obra de la quasi centenària Alicia Alonso, ha seguit la tradició d'aquesta formació que , d'una banda, tendeix a potenciar a tots els components de la formació, de manera que els solistes s'alternen en l'execució dels papers protagonistes, de manera que cadascú té el seu dia de glòria, el que ens porta a pensar que seria interessant assistir a dues funcions successives amb diferents intèrprets per comparar els seus dots personals de cada un d'ells.





D'altra banda, el Ballet cubà, la totalitat de tots els components manifesten una preparació impecable i unes dots físiques realment sorprenents, es pot permetre el luxe de fer d'algunes peces secundàries interpretacions memorables. Sempre m'ha cridat l'atenció en "El llac dels cignes" l'execució de la tarantel·la, una dansa mínima i molt curta que la major part de les companyies, quan no la suprimeixen alegrement, la resolen com un mer tràmit, mentre que a el Ballet Nacional de Cuba és un pròdig d'artesania corporal. El mateix passa a "La Ventafocs", on les danses del segon acte resulten totes memorables. En aquest cas concret, hi va haver aplaudiments entusiastes per a la dansa espanyola, els intèrprets van executar amb acompanyament de castanyoles. Aplaudiments que es van repetir interminables per a tota la companyia al final de la funció.





Amb tots aquests elements només cal afegir que "La Ventafocs" és un espectacle capaç de satisfer als amants de la dansa, però també al públic infantil, que s'entreté amb les malifetes de la madrastra i les germanastres de la protagonista perquè el fil argumental buf no entorpeix la grandesa de la coreografia.