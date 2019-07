Cooperatives i entitats veïnals aposten per potenciar l'economia col·laborativa al Poblenou

Més de 80 cooperatives i entitats veïnals, on destaquen la Taula Eix Pere IV, la Xarxa d'Economia Solidària, la Federació de Cooperatives del Treball, Coòpolis i la FAVB, han presentat el Manifest Poblenou Cooperatiu per potenciar l'economia col·laborativa i, d'aquesta manera, preservar la indústria i el comerç local i evitar que la zona es converteixi en un barri d'empreses i hotels.









L'objectiu és bonificar les empreses socials, preservar la petita indústria i el comerç local i millorar la distribució i el consum dels béns i serveis produïts des d'aquests sectors amb l'objectiu d'enfortir el teixit econòmic i solidari i aconseguir espais perquè els agents del sector puguin desenvolupar la seva activitat.





El projecte pretén fer front a la "gentrificació" que ha suposat el pla 22 @ al Poblenou i els voltants, i insisteixen que promoure el cooperativisme i l'economia social i solidària és la millor manera per conservar l'essència del barri.





Les més de 80 cooperatives i entitats veïnals que han signat el manifest aposten per desenvolupar el barri i les antigues zones industrials afectades pel pla 22 @ amb un ecosistema d'economia cooperativa, social i solidària que promogui una economia al servei de les necessitats de les persones i dels barris.





El manifest està en contra de l'acumulació de capital en tots els cicles de l'activitat econòmica.





L'aposta per un Poblenou cooperatiu implica apostar per una nova forma de produir, distribuir i consumir on predominin uns criteris democràtics, horitzontals, transparents, equitatius i participatius.