L'Hospital de l'Esperança tanca dos quiròfans i l'Hospital del Mar set llits

L'Hospital de l'Esperança i l'Hospital del Mar han hagut de tancar algunes de les seves unitats a causa de la dificultat de trobar infermeres per cobrir les vacances, tal com ha denunciat el president del comitè d'empresa, Xavi Tarragón.









Segons explica Tarragón, el PSMAR està tenint "veritables dificultats per trobar infermeres" per cobrir les vacances del personal, i això ha provocat el tancament anticipat d'algunes unitats que estaven programades per tancar durant els propers dies.





La directora de comunicació corporativa de l'Hospital del Mar, Maribel Pérez, ha informat a aquest diari que a l'Hospital del Mar no s'ha tancat una planta, sinó que han estat set llits els que han hagut de clausurar amb antelació, ja que estava previst que es tanquessin la setmana que ve.





Pérez ha confirmat que a l'Hospital de l'Esperança han estat dos els quiròfans tancats i el seu tancament també estava previst per d'aquí a set dies.





La dificultat de trobar a infermeres per cobrir el període de vacances ha accelerat aquest procés en els dos hospitals.