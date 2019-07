Oriol Pujol torna a tenir el tercer grau i surt de presó

L'Audiència de Barcelona ha estimat el recurs d'apel·lació de la defensa d'Oriol Pujol a l'acte del Jutjat de Vigilància Penitenciària 2 de Barcelona i ha tornat a concedir-li el tercer grau considerant "adequat".





En un acte l'Audiència de Barcelona revoca la resolució del Jutjat de Vigilància Penitenciària 2 de Barcelona, que estimava un recurs d'alçada de Fiscalia contra la classificació en tercer grau d'Oriol Pujol.









El Jutjat de Vigilància Penitenciària va estimar el recurs plantejat per la Fiscalia contra la decisió de classificar inicialment a l'intern en tercer grau part de que el període d'observació va ser "insuficient, per no reunir les condicions exigides legalment i reglamentàriament".





Davant d'això, l'Audiència de Barcelona estima que no veu "cap contradicció en els informes o falta de racionalitat que permeti afirmar que va mediar un període d'observació insuficient", i que la seva proposta de classificació es va verificar quatre dies abans que s'aconseguissin els dos mesos de termini màxim amb què es comptava.





L'Audiència remarca que no troba variables objectives que permetin sostenir ni que el període d'observació va ser insuficient ni que "la personalitat de l'intern, el seu historial individual, familiar, social i delictiu, la durada de les penes o el medi social a què ha de retornar l'intern "exigeixin el manteniment del segon grau.





Davant la al·lusió del Jutjat de Vigilància Penitenciària de la repercussió institucional i social del cas per la seva condició de diputat del Parlament, l'Audiència de Barcelona afirma que "les conductes delictives d'espoli econòmic i corrupció que afecten institucions (...) tenen indubtablement una potència destructiva no només per a aquestes institucions sinó principalment per a l'organització social general ".





L'Audiència de Barcelona recorda que amb les penes "no es busca la venjança social, ni la conversió d'infractors en banderes o símbols, sinó la correcció dels factors que en un determinat moment van conduir o van poder conduir a la comissió delictiva per evitar la repetició futura d'aquestes conductes ".