Torra, a judici per no retirar els llaços grocs durant període electoral

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decretat aquest divendres 12 de juliol la obertura del judici oral contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per un presumpte delicte de desobediència per no haver acatat la decisió de la Junta Electoral Central ( JEC) de retirar els llaços grocs dels edificis de la Generalitat.





La interlocutòria del TSJC declara la competència de la Sala Civil i Penal del tribunal per portar a judici l'acusació de la Fiscalia i l'acusació popular exercida per Vox.









Segons l'acte, durant el període electoral de les generals del 28 d'abril la Generalitat, presidida per Torra, exhibia "públicament i de forma permanent" estelades i llaços, i cartells on demanaven la llibertat dels 'presos polítics' en la façana del Palau, en les conselleries, en les delegacions i serveis territorials.





Assenyala que aquests símbols són considerats propis d'uns partits polítics i aliens a uns altres que s'oposen a ells, de manera que, segons reiterats acords de la JEC confirmats per la jurisprudència del Tribunal Suprem, "es consideren partidistes, per la qual cosa no poden ser exhibits per les Administracions i pels poders públics durant els períodes electorals, sense infringir greument el seu haver d'objectivitat i de neutralitat".





En el seu escrit, el jutge relata com Torra no va retirar els símbols malgrat dos acords de la JEC en què l'ordenava, d'11 i 18 de març, i que no va ser fins al dia 21 que van ser retirats després d'ordenar-se als Mossos d'Esquadra que procedissin a retirar-los.





Torra va declarar el 15 de maig davant el TSJC per aquesta causa, on va afirmar: "Sí, vaig desobeir, perquè jo em dec a un mandat superior de la ciutadania de defensa dels drets humans".





A més, va explicar que no va dictar l'ordre de retirar els símbols perquè va considerar: "Era una ordre manifestament illegal dictada per un òrgan que no era competent en absolut, no era una autoritat competent superior a mi".





El TSJC adopta aquesta decisió després que el magistrat instructor inadmetés la petició de recusació contra ell sollicitada per Torra, i hagi confirmat el seu processament per un presumpte delicte de desobediència al no retirar els llaços del Palau de la Generalitat en període electoral.





La Fiscalia Superior de Catalunya demana condemnar a una inhabilitació d'un any i vuit mesos al president de la Generalitat, Quim Torra, per un presumpte delicte de desobediència a la Junta Electoral Central (JEC) i multar-li amb 30.000 euros.





L'acusació popular exercida per Vox sollicita per al president una multa de 72.000 euros i la inhabilitació per a ocupació o càrrec públic per un termini de dos anys, que inclou la seva inhabilitació per a l'exercici de funcions de govern o de qualsevol altre càrrec públic d'àmbit local, autonòmic, estatal o europeu durant el termini de dos anys.





En un comunicat, el partit que lidera Santiago Abascal ha precisat que aquesta inhabilitació seria tant per a l'exercici de funcions de govern com per a qualsevol altre càrrec públic d'àmbit local, autonòmic, estatal o europeu durant aquest termini de 24 mesos.





Vox argumenta que "la gravetat dels delictes estreba en l'obstinació del president de la Generalitat a incomplir la legalitat" per la utilització de símbols partidistes i per desatendre les resolucions que va dictar la Junta Electoral Central els dies 11, 18 i 19 de març.





Ha defensat que les seves accions contra Torra són per a abanderar, tant des dels tribunals com des del Congrés, "la defensa d'Espanya i de la legalitat a Catalunya, posant per a això tots els recursos i esforços que siguin necessaris".





TORRA PRESENTARÀ UNA QUEIXA





La defensa de Torra té previst presentar el dimarts 19 de juliol una queixa i un recurs d'apellació. Fuentes de la Generalitat han precisat que, d'una banda, la queixa es presentarà contra la decisió del propi tribunal de no acceptar la recusació que Torra va presentar contra el jutge que instrueix el cas, Carlos Ramos.





Per l'altre costat, el recurs d'apellació es presentarà contra la decisió del mateix tribunal de rebutjar la transformació de la causa en un procediment abreujat, que la defensa del president de la Generalitat va sollicitar fa dies.