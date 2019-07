Núria Marín veu una mica de "postureig" al front d'independentistes i constitucionalistes

La presidenta de l'Diputació de Barcelona, Núria Marín, s'ha mostrat convençuda que el "mur" entre independentistes i constitucionalistes no era 100% real i que tenia "part de realitat i part de postureig de les formacions polítiques".













Així ho ha manifestat en una entrevista a la Cadena Ser el dia després de ser escollida president de l'òrgan supramunicipal després d'un pacte entre PSC i JxCat que ha generat un nou conflicte entre els dos partits independentistes .





Tot i això, Marín veu positivament que aquest "mur" s'hagi pogut superar i s'afirma que l'acord al qual s'ha arribat a la Diputació és una "molt bon senyal per començar a normalitzar la situació política a Catalunya".





D'altra banda, l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat ha defensat que la justícia no pot ser l'única via per poder solucionar el conflicte generat pels independentistes en relació amb l'Estat i ha defensat la necessitat de parlar dins de l'àmbit polític per apropar postures. "La política significa dialogar i intentar arribar a acords", ha subratllat.





Núria Marín ha matisat, per això, que les coses no són fàcils i que costarà "molt temps" superar el problema polític. "Però cal intentar-ho. No ens podem resignar que sempre serà així. Hem de pensar en benefici dels ciutadans i de la societat i hem de demostrar que, quan es vol, podem arribar a acords en benefici dels ciutadans", ha conclòs.





Preguntada per la freda relació que ahir dijous va mostrar amb l'ex socialista i ara al grup de Cs, Celestino Corbacho, Marín va afirmar que feia molt temps que no es veien físicament i que compartiran la institució, ella com a presidenta i ell com a membre del grup de Cs.