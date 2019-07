Núria Marín, nova presidenta de la Diputació de Barcelona

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, la socialista Núria Marín, ha estat nomenada aquest Dijous 11 de juliol presidenta de la Diputació de Barcelona, amb els vots a favor del PSC i també de JxCat i Tot per Terrassa (TXT), en el qual ha estat el nomenament amb més incògnites de la història de la institució.





El seu nomenament es produeix gràcies al pacte assolit entre JxCat i el PSC, que ha derivat en una profunda crisi amb ERC i la unitat de l'independentisme.





Després de l'acord anunciat per JxCat pel qual votaria a favor de la Presidència socialista, ERC li va oferir ocupar aquest càrrec si donava suport als republicans, però els retrets i exigències creuats no van arribar a cap acord entre els independentistes.









Marín ha estat proclamada a l'ésser la més votada en segona volta -en la primera ningú ha obtingut majoria absoluta necessària-, i ha obtingut els mateixos vots que en la primera: 23 suports amb 16 del PSC i 7 de JxCat, mentre que la resta de partits han presentat i votat al seu propi candidat, excepte TXT, que ha votat a ERC, el candidat de la qual ha aconseguit 17 vots.





"Prometo per la meva consciència i honor complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de presidenta de la Diputació amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar-la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut", ha promès Marín seguint la fórmula establerta.





A l'elecció s'han presentat l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, la socialista Núria Marín, i també han presentat candidat ERC, amb Dionís Guiteras; els comuns, a Laura Pérez; Cs, a Salvador Tovar, i el PP, Xavier García Albiol -qui va oferir els seus vots al PSC per evitar un pacte de JxCat-, mentre que ni JxCat ni Tots per Terrassa (TxT) han presentat candidat ja en aquesta primera votació.









Després de les eleccions municipals, PSC-CP i ERC-AM van quedar empatats amb 16 diputats provincials, seguits per JxCat, amb set; En Comú Guanyem (ECG), amb cinc; Cs, amb quatre; PP, amb dos, i Tot Per Terrassa (TxT), amb un.





Per elegir president de la Diputació de Barcelona es requereix majoria absoluta -26 vots de 51- en una primera votació i, si no s'aconsegueix, majoria simple en la segona: si hi ha més d'un candidat a la Presidència, la guanya el que aconsegueix més vots dels diputats del ple.





Si només hi hagués un candidat i aquest no aconseguís ni majoria absoluta en primera volta ni majoria simple en la segona, es proclamaria president a un membre del partit més votat en les eleccions municipals a la província, que va ser el PSC.





PROTESTES CONTRA JxCAT I ERC





Unes 200 persones s'han concentrat enfront de la seu de la Diputació contra els pactes que ERC i JxCat han teixit, respectivament, en diferents institucions: "ERC i PDeCAT la paciència s'ha acabat", han proclamat.









Els assistents porten 'estelades' i coregen consignes com a 'Independència', 'Stop 155', 'Dignitat' i 'Unitat', i xiulen cada vegada que entra algun treballador de la Diputació en l'edifici, que està situat en la Rambla Catalunya de la capital catalana.





DIVERSES FÓRMULES PER A PROMETRE EL CÀRREC





El ple, en el qual han pres possessió del càrrec els 51 diputats provincials, s'ha desenvolupat amb una protesta davant de la Diputació convocada per la ANC en contra de l'acord entre PSC i JxCat, que ha congregat a unes 200 persones.





Els diputats del PSC han promès el càrrec, mentre que els d'ERC ho han fet per imperatiu legal i per a treballar per a aconseguir la "república catalana, l'absolució de persones preses polítiques i el retorn de les persones exiliades", i els de JxCat també ho han fet per imperatiu legal i amb diverses fórmules.





Alguns dels diputats dels comuns també han promès per imperatiu legal, mentre que els de Cs i PP ho han jurat o promès, i la de TXT ho ha promès per a millorar el treball pels municipis.