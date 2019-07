El Govern central nega espionatge sobre les 'ambaixades' catalanes que vol tancar

El Govern centralnega haver realitzat tasques de "espionatge" sobre les delegacions catalanes de la Generalitat a Ginebra, Londres i Berlín, que l'Executiu vol tancar en considerar que serveixen a l'objectiu secessionista dels independentistes.



"Com que no hi ha ni ambaixades catalanes no hi ha cap espionatge i realment he de recordar que la política exterior és competència exclusiva de l'Estat. No hi ha hagut absolutament res realitzat pel govern que sigui censurable", ha defensat la portaveu, Isabel Celaá, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, preguntada per les acusacions d'espionatge que la Generalitat aboca contra el Govern central.



Per aquest motiu Celaá hagi emmarcat la decisió del Govern central d'aportar tot un seguit de documentació sobre les delegacions catalanes citades davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per motivar el seu tancament en l'estricte exercici de la competència que en matèria de política exterior reserva al Govern la Constitució.









Borrell: "Ni Catalunya té ambaixades ni Exteriors té espies"









D'altra banda, la ministra d'Educació en funcions s'ha limitat a assenyalar que el Govern central està "al que diguin els tribunals" després que el mateix tribunal hagi obert actuacions contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per un "presumpte acte de desobediència "en negar-se a retirar els llaços grocs de les institucions.