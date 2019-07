El Govern central demana a França extradició de Josu Ternera

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres 12 de juliol demanar a França l'extradició de l'històric dirigent d'ETA José Antonio Urrutikoetxea, àlies Josu Ternera, reclamat per l'Audiència Nacional per l'assassinat el 1980 del directiu de Michelin Luis María Hergueta. La setmana passada el Govern va fer el mateix a compte de l'atemptat de la casa-caserna de Saragossa en 1987.



Luis María Hergueta tenia 52 anys, estava casat i tenia dos fills quan tres integrants d'ETA li van disparar per l'esquena quan tornava a casa des de la fàbrica de Michelin. Urrutikoetxea està encartat per aquests fets al jutjat central d'instrucció 1 de l'Audiència Nacional, on se li imputa un delicte d'assassinat terrorista.



Espanya ha recorregut a la petició d'extradició a través del Consell de Ministres per tractar-se de delictes anteriors a 1993, quan van entrar en vigor les euroórdones, segons ha recordat en la roda de premsa després del Consell de Ministre la ministra Portaveu, Isabel Celaá.



El Ministeri de Justícia, que és el que proposa l'extradició al Consell de Ministres, ha subratllat que hi ha constància que entre els mesos de febrer i maig de 1980, quan va ser assassinat Luis María Hergueta, el reclamat mantenir sengles cites amb dos empleats de l'empresa Michelin, als que va demanar fotografies de la víctima per tal de segrestar-. Tots dos treballadors van ser condemnats el 1982 per un delicte de col·laboració amb banda armada.









ALTRES DOS CAUSES MÉS AMB OEDE



A més d'aquests dos procediments, a l'Audiència Nacional hi ha dues causes obertes per les quals se li reclama però que, en tramitar-se pel procediment de l'Ordre Europea de Detenció (OEDE), no requeriran intervenció del Consell de Ministres.



La primera procedeix del Jutjat Central d'Instrucció 3 per un suposat delicte de lesa humanitat. El Jutjat Central d'Instrucció 5 manté oberta una segona per finançament del terrorisme.



Divendres passat, l'Executiu va sol·licitar l'extradició de Vedella per la seva participació en l'atemptat de la casa-caserna de Saragossa, d'acord al procediment del Jutjat Central d'Instrucció número 2. La ministra portaveu va aprofitar l'anunci per respondre a la polèmica suscitada per l'entrevista a TVE el líder d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, a qui li va recordar que "ningú té dret a pensar en causar dolor a cap ésser humà". "Pensar-és misèria moral", va dir.



La primera decisió del Consell de Ministres sobre l'extradició de Josu Ternera es va adoptar dos dies després que la Sala d'Instrucció del Tribunal d'Apel·lació de París comuniqués a l'històric dirigent d'ETA Josu Ternera les ordres de detenció i entrega que pesaven sobre ell per part de l'Audiència Nacional.



Després de la seva detenció el 16 de maig en una zona dels Alps francesos, el Tribunal d'Apel·lació de París va decretar la llibertat vigilada del reclamat pels seus problemes de salut. També li va imposar, com a mesura cautelar, l'obligació de presentar-se setmanalment en una comissaria de la capital gala.



El 19 de juny, la justícia francesa va decretar de nou l'ingrés a la presó de Josu Ternera --aquesta vegada amb fins de extradición-- després que la Fiscalia de l'Audiència Nacional recordés a les autoritats gales que estaven en vigor diferents ordres de detenció i entrega. Va començar a comptar llavors un termini de 40 dies per remetre al país veí les sol·licituds d'extradició, termini que es compleix el pròxim dia 29, segons ha recordat Justícia en un comunicat.



Un cop sol·licitada l'extradició de Urrutikoetxea pel Consell de Ministres, la documentació del cas es remet per valisa diplomàtica a França perquè la magistrada espanyola d'enllaç a París la faci arribar als tribunals d'aquest país.