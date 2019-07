La meitat dels consumidors està més predisposat a provar noves marques

El 49% dels consumidors està més predisposat a provar noves marques que fa cinc anys, enfront d'un 8% que "rarament" prova coses noves, segons un estudi de Nielsen.





Segons l'estudi, els espanyols demanen una bona relació qualitat-preu, ja que és el que activa al 48% dels consumidors, enfront d'un 27% que es mouen per una qualitat superior; i un 25% per la seva facilitat d'ús.









Pel que fa a les recomanacions, a gairebé dos de cada tres consumidors li influeixen les recomanacions del seu entorn familiar i d'amistats; mentre que més de la meitat fan cas a comentaris i crítiques d'altres consumidors.





L'estudi revela que a poc a poc comencen a veure aspectes relacionats amb la sostenibilitat que poden provocar que en el lineal es comprin productes diferents, ja que a un 23% li influeix que sigui un producte local, mentre que a un 18% li passa el mateix quan es tracta d'una marca socialment responsable.





"Més enllà dels aspectes habituals de qualitat-preu, que són intrínsecs a les nostres demandes com a consumidor, comença a sorgir una motivació sostenible que pot fer-nos canviar d'idea quan estem davant el lineal", assenyala la directora d'Iniciatives Estratègiques de Nielsen Espanya, Ángela López.





López destaca que aliments o begudes de productes locals són una bona alternativa per "robar" consumidors, perquè cada vegada hi ha més consciència que fa al sector agroalimentari i el seu impacte per a l'economia local.