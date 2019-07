El Senat abona 330.990,9 als senadors sense escó després del canvi de legislatura

El Senat pagarà 330.990,9 euros a 30 senadors per haver-se quedat sense escó amb el canvi de legislatura, una indemnització per cessament que tenen dret a demanar als parlamentaris que perden l'escó i no tenen un altre sou, pensió o retribució de qualsevol tipus pública o privada.













A la majoria d'ells li corresponen en total 8.945,7 euros. Es tracta d'una espècie d'atur per als parlamentaris, que no tenen dret a una prestació per desocupació i poden sol·licitar aquesta paga. Es cobra mes a mes i se suspèn en el moment en què qui la rep té un altre ingrés.





La normativa estableix que la indemnització equivaldrà a un mes del sou base (2.981,9 euros) per cada any de permanència en les Corts Generals, o període d'almenys sis mesos, i fins a un límit de 24 mensualitats. Aquest sou base és el que s'anomena assignació constitucional, una quantia que cobren per igual tots els senadors al marge de complements.





La majoria d'aquests senadors va perdre l'escó definitivament el 28 d'abril, quan a les eleccions generals altres candidats van ser elegits per al càrrec; l'excepció són dos senadors andalusos, designats pel Parlament autonòmic, que van deixar el lloc al febrer.





A aquesta llista és possible que se sumin a les pròximes setmanes alguns senadors autonòmics els càrrecs han de ser renovats després de les eleccions de maig en 12 comunitats. Els que perdin l'escó i no tinguin altres ingressos, podran cobrar també aquesta indemnització mensual.





EL MÀXIM, DOTZE MENSUALITATS





Segons les dades del Portal de Transparència del Senat, el senador amb dret a una indemnització més alta és el socialista José Cavalls, que pot cobrar-durant dotze mensualitats (35.782,8 euros en total).





A altres dos els correspon rebre-la durant set mesos, 20.873,3 euros en total cada un d'ells: el popular Juan Represa i el regionalista navarrès Patxi Yanguas. Una més, Maria Eugènia Iparragirre, del PNB, pot cobrar durant sis mess (17.891,4 euros en suma) i la popular María Rosario Soto, 11.927,6 euros que equivalen a quatre mensualitats.





El gruix dels beneficiaris, 25 en total, té dret a cobrar tres mensualitats pels tres anys que ha romàs a l'escó, en total cadascun 8.945,7 euros.





Entre ells hi ha 16 senadors del PP que han sol·licitat aquesta indemnització: María José Alba, María Teresa Antoñanzas, Raquel Clemente, Miguel Ángel Estevan, Laureano Lleó, Marta Lucio, Manuel Marmolejo, María Esther Merino, Cristina Molina, Amparo Monroy, Esther Muñoz, Arturo Pascual, Mari Carmen Pobo, Cristina Sanz, Núria Simó i Maria Teresa Tortonda.





En la mateixa situació estan altres tres senadors del PSOE, David Delgado, Manuela Galiano i David Lucas; un altre de Podem, Iñaki Bernal, i una ex d'Podem, Elvira García; la senadora de Fòrum Astúries, Rosa Mari Domínguez de Posada, la de Nova Canàries, María José López Santana i un altre més d'Agrupació Herreña Independent, Pablo Rodríguez Celles.





A la llista figura també el senador de Compromís Carles Mulet, que també té dret a cobrar tres mensualitats (2.981,9 euros a l'taula) i va sol·licitar rebre aquesta indemnització, però Mulet ha tornat a l'escó aquest mes de juny perquè de nou ha estat elegit senador per designació de les Corts Valencianes i en recuperar el sou, se suspèn el cobrament d'aquesta indemnització.