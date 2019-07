El president del Senat defensa l'aplicació del 155 com una cosa "legal i democràtic"

El president del Senat, el socialista Manuel Cruz, ha considerat aquest dilluns que l'article 155 "està en la Constitució" i que, "per tant, si es donen les condicions", aplicar-lo seria una pràctica "no només legal sinó democràtica".





Així ho ha declarat durant la conferència 'Els límits de la llibertat d'expressió i la llibertat de premsa', en què s'ha debatut amb el periodista Lluís Bassets, en el marc dels Cursos d'Estiu de l'Escorial.





Cruz ha defensat també que a Catalunya es fan "inferències" que "des del punt de vista lògic no se sostenen", com dir que "les llibertats de tots estan atacades o hi ha presos que ho són per manifestar les seves opinions".





"Això ho diu qualsevol ciutadà català en qualsevol televisió davant de qualsevol micròfon, amb la qual cosa, per dir això ningú està a la presó perquè vostè ho està podent dir fins i tot en televisions públiques d'àmbit estatal", ha explicat el president del Senat.









DÈFICIT DE CULTURA POLÍTICA





Per al catedràtic de Filosofia Contemporània ha un "dèficit de cultura política a Espanya" que s'arrossega des de fa "massa temps" i que es manifesta en certes expressions actuals.





"Crec que hi ha afirmacions, identificacions sumàries extremadament grolleres que encara se segueixen dient. Encara que un pugui entendre les raons històriques ... parlar de qualsevol persona i perquè sigui de dretes identificar-lo com fatxa no és de rebut. Això el que aquesta expressant un dèficit de cultura política enorme ", ha expressat el polític.





Creu també ha afirmat que, a Catalunya, "el fet de no estar en una posició nacionalista per a molta gent és que estàs alienat amb el franquisme o estar en un estat jacobí".





En aquesta línia, Cruz ha criticat que a Catalunya es "repeteix" la idea que "la llei és una espècie d'element exterior a la democràcia que cau sobre els ciutadans i que l'exercici de la genuïna democràcia és el que permet sacsejar-se el jou de la llei ".