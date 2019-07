JxCat demana a ERC que plantegi propostes per "revertir els pactes amb els partits del 155"

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, proposa a ERC plantejar a la direcció d'JxCat una proposta per "revertir els pactes amb els partits del 155" en els municipis, després de les crítiques rebudes dels republicans a JxCat per pactar amb el PSC a la Diputació de Barcelona.









"Demano a ERC que ens deixi d'enviar missatges per les xarxes socials i que faci propostes concretes per revertir els pactes amb els partits del 155 en tots els llocs, per exemple, on ha guanyat JxCat però ERC ha aconseguit l'alcaldia gràcies a pactes amb el PSC ", ha declarat.





Si arriba aquesta proposta, JxCat l'estudiarà i prendrà les mesures que siguin oportunes. "Estem a temps", ha assenyalat, afirmant que esperarà a aquest que els republicans es pronunciïn aquest dilluns.





Calvet, que ha afirmat que el seu partit vol "la unitat del món independentista tant a les eleccions com en les institucions", ha retret als republicans que impedissin la investidura del candidat de JxCat a Sant Cugat, a Girona o que li donessin l'alcaldia el PSC a Calella.