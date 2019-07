Griezmann "accepta el repte" i ve al Barça per "guanyar la Champions"

Antonie Griezmann ja sap el que és trepitjar el Camp Nou com a jugador del FC Barcelona, o millor dit, la platea de l'estadi, ja que la gespa està en obres i la presentació del davanter francès de 28 anys no ha seguit el guió habitual, tot i que els factors externs no han impedit que el crac, que lluirà el 17, hagi pogut explicar les seves sensacions en arribar al Barça.









Amb el dorsal 17 a l'esquena, Griezmann arriba al conjunt blaugrana després d'un any amb molts girs sobre la seva figura i tretze mesos després d'anunciar que es quedava a l'Atlètic de Madrid quan semblava que anava a signar amb l'entitat catalana.





"Vinc amb molta il·lusió i amb moltes ganes. Estic d'acord amb el repte de jugar al FC Barcelona", ha comentat Griezmann en les seves primeres declaracions com a nou jugador blaugrana.





Griezmann ha posat la seva atenció en "guanyar la Champions", el seu únic objectiu que encara no ha complert com a professional. L'any passat no va fitxar pel conjunt català per motius esportius i personals i "aquest any sí que era el moment".





"He fet algunes coses mal fetes al meu passat i mai m'he penedit. És una cosa que volia fer en el moment i mostrar el que no es veu. No he jugat amb cap de les dues parts. El més important és que ara estem junts i tinc moltes ganes de vestir aquesta samarreta. Si cal demanar perdó per alguns ho faré al camp, on millor ho faig ", ha afirmat Griezmann sobre el seu documental polèmic 'La Decisió'.





MESSI, UN "LLEGENDA" AMB LA QUAL COMPARTIRÀ VESTIDOR





El francès va comparar Messi amb Lebron James, una "llegenda per al seu fill" i una gran alegria poder compartir vestidor amb l'argentí d'ara en endavant.





"He treballat per ser important en qualsevol posició del camp. He de parlar amb Valverde sobre el tema", va explicar sobre la seva posició al camp, ja que està adaptat per a jugar tant "a dalt com a la dreta i en la esquerra", ha recalcat.





Suárez i Messi, l'any passat, es van mullar públicament sobre l'interès en què Griezmann arribés al conjunt català. Després de la seva negativa, el francès va afirmar que si estan molestos tot "s'arreglarà amb assistències", va explicar en to satíric.





BARTOMEU NO PARLA DE NEYMAR





El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, no va voler entrar a valorar una possible incorporació de Neymar afirmant que "avui no toca", ja que el protagonista del dia era Griezmann i no altres jugadors que no formen part del club.





"Intentarem millorar l'equip malgrat que els preus del mercat siguin alts. Tenim l'avantatge de poder competir en aquest mercat perquè som el Barça. Per aquest motiu, jugadors com Griezmann decideixen recalar en aquest equip per progressar i aconseguir títols", va sentenciar el president.