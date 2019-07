El FC Barcelona fa oficial el fitxatge de Griezmann

El davanter Antoine Griezmann és nou jugador del FC Barcelona un cop que el club blaugrana ha abonat els 120 milions d'euros de la seva clàusula de rescissió a l'Atlètic de Madrid, i signarà per a les pròximes cinc temporades amb una nova clàusula de 800 milions.













"El FC Barcelona ha fet efectiva la clàusula de rescissió del jugador Antoine Griezmann, que així ha quedat desvinculat de la disciplina de l'Atlètic de Madrid. El cost de la clàusula ha estat de 120 milions d'euros", ha revelat el Barça en un comunicat.





Griezmann signarà contracte amb el club blaugrana per a les pròximes cinc temporades, fins al 30 de juny de 2024, amb una clàusula de rescissió de 800 milions d'euros, 100 milions més que la del seu nou company i capità, Leo Messi.





Això sí, per la seva banda, l'Atlètic de Madrid, ha dit ara que el FC Barcelona ha de pagar 80 milions més. Si anteriorment el club madrileny va exigir el pagament dels 120 milions de la clàusula de manera integra, ara que s'ha fet diu que el preu és de 200 milions, perquè l'acord entre amb els blaugrana es va produir abans de l'1 de juliol, abans de que Griezmann finalitzés el seu contraro amb els matalassers.





El Barça ho té clar: "Griezmann és un dels millors jugadors del món. I el jugador arriba al Barça després d'una sòlida carrera en la Lliga espanyola gràcies al seu pas per la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid", va destacar el club .





El gal aterra al Camp Nou amb crits de joia d'estrella per formar una davantera d'alta volada amb el mateix Messi, Luis Suárez, Philippe Coutinho o Ousmane Dembélé, sempre que la seva arribada no comporti la sortida de cap company a la zona ofensiva.





Una arribada que s'ha fet esperar per desig del mateix jugador, que l'any passat ja va tenir l'opció de recalar al FC Barcelona però tom 'La Decisió' de seguir en l'Atlètic de Madrid, amb qui va renovar i va millorar el seu contracte amb una baixada de la clàusula per a aquest estiu a aquests 120 milions que ha pagat el Barça.





Va donar els seus primers passos com a futbolista al Charnay-lès-Macon però en 2005 va fitxar per la Reial Societat, on es va formar en les seves categories inferiors per debutar amb el primer equip el 2009, a Segona Divisió, a l'edat de 18 anys i amb qui va ascendir. Va disputar 202 partits i va anotar 52 gols com a extrem esquerre, un fet que li va obrir les portes de l'Atlètic, que el va fitxar l'estiu del 2014.





Com 'matalasser', Griezmann va donar una passada endavant en la seva carrera, reconvertint-se en punta i en referència ofensiva per l'equip del 'Cholo' Simeone. Subcampió de la Lliga de Campions el 2016 o podi de la Pilota d'Or, va liderar a França a la final de l'Eurocopa 2016 i es va proclamar campió del Món a Rússia 2018, on va ser l'MVP de la final davant Croàcia.





"El davanter francès pot actuar en totes les posicions de l'atac, encara que la seva tendència és jugar a la banda esquerra. Griezmann és un jugador mòbil, amb capacitat de combinar o definir de manera individual, acostumat també a treballar en tasques defensives exercint la pressió" , destaca el Barça.





A més, el consideren "molt perillós" en la transició, en un joc directe que cada vegada s'usa més el seu nou entrenador, Ernesto Valverde, i domina el joc de posició i té un gran xut de llarga distància. "Un fet que el converteix en un futbolista molt perillós als voltants de l'àrea".