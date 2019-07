Borrell tem que l'independentisme boicotegi la seva candidatura com a Alt Representant de la UE

El ministre d'Afers Exteriors en funcions, Josep Borell, assumeix que l'independentisme català tractarà d'interferir per complicar el seu nomenament com a Alt Representant de Política Exterior de la UE, un lloc per al qual els Vint l'han nomenat candidat però que necessita el vistiplau del Parlament europeu per a ser efectiu.





"Si poden, ho faran, és clar. Però no tinc molt més a dir sobre això", ha respost Borrell a la premsa a Brussel·les, a on assisteix aquest 15 de juliol a una reunió de ministres europeus d'Exteriors, en ser preguntat per si tem que l'independentisme català tracti d'influir en la seva designació.













Borrell s'ha referit a la polèmica per les acusacions d'espionatge llançades pel president de la Generalitat, Quim Torra, i ha tornat a expressar que " ni la Generalitat té ambaixades ni el Ministeri d'Exteriors, els asseguro, té espies ".





El cap de la diplomàcia espanyola ha optat per la cautela respecte a les seves opcions de rellevar a la italiana Federica Mogherini al capdavant del Servei d'Acció Exterior de la UE , tot i comptar ja amb l'aval dels líders de la UE, i ha subratllat que "naturalment, totes les circumstàncies poden influir en això".





També un "terratrèmol o qualsevol catàstrofe natural", ha fet broma, en ser preguntat per si podria complicar la seva confirmació que Espanya fora a noves eleccions generals si fracassen els intents d'investidura del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez.





En qualsevol cas, Borrell viatjarà aquest mateix dilluns a la tarda a Estrasburg (França) per acudir al ple del Parlament Europeu en el que dimarts s'examinarà la candidata a presidir la Comissió Europea, la conservadora alemanya Ursula von der Leyen.





De que l'Eurocambra aprovi el dimarts el nomenament de la candidata del PPE depèn també la candidatura de Borrell, ja que els seus càrrecs van ser negociats en el mateix paquet pels líders europeus i perquè les responsabilitats de l'encara ministre espanyol inclourien una vicepresidència a l'Executiu comunitari de Von der Leyen.





Si es confirma el nomenament de Von der Leyen, aquesta tindrà diverses setmanes per dissenyar el seu Executiu de comissaris, que hauran de sotmetre al setembre a audicions individuals davant el Parlament Europeu, inclòs Borrell. L'Eurocambra ha d'aprovar o rebutjar l'Executiu comunitari en el seu conjunt, però no pot bloquejar el nomenament d'un únic membre d'aquest.





Així, Borrell farà a Estrasburg "tot el que pugui per aconseguir el major nombre de vots" per Von der Leyen, encara que en la seva opinió la candidata alemanya té una posició "relativament fàcil perquè en té prou amb la meitat més un dels vots, a altres ens fan falta dos terços ".





A un dia que Von der Leyen s'enfronti a la votació dels eurodiputats, només el Partit Popular Europeu, família a la qual pertany l'alemanya, ha confirmat el seu suport al seu nomenament, mentre que els Liberals han mostrat la seva disposició, però no ho han confirmat encara. Els Verds i l'Esquerra Unitària, per la seva banda, ja han dit que votaran en contra.





Així les coses, serà determinant per a l'èxit de la candidatura de Von der Leyen el sentit del vot del grup de Socialistes i Demòcrates (S & D), les delegacions segueixen dividides i no ha pogut encara consensuar la seva posició.





La presidenta de S & D, l'espanyola Iratxe García "està fent tot el possible" per aconseguir "el màxim suport" a la candidata a presidir la Comissió, ha dit Borrell, que ha recordat que Von der Leyen compta també amb l'aval del Govern espanyol .