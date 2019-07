El PSC demana eleccions si ERC i JxCat segueixen amb els seus desencontres

Com ja va fer divendres passat, el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha demanat aquest dilluns 15 de juliol a JxCat i ERC posar-se d'acord "o convocar eleccions" catalanes, després dels desencontres que han protagonitzat en les últimes setmanes els socis de Govern independentistes i que segueixen tot i que les dues formacions intentin matisar





En una roda de premsa, el secretari d'organització socialista ha afirmat que l'executiu català "no està a l'alçada i no funciona bé", de manera que els ha insistit a treballar per revertir aquesta situació.





"És un Govern que no funciona i demanem que es posin d'acord. Això s'ha d'arreglar i, si no som capaços, el que han de fer és convocar eleccions", ha conclòs Illa.









Poc abans, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va demanar al president de la Generalitat, Quim Torra, "compartir la decisió" amb ERC de si seria convenient o no convocar unes eleccions catalanes com a resposta a una eventual sentència condemnatòria del Tribunal Suprem pel judici de l'1-O.





Ho ha dit en roda de premsa després d'un nou picabaralla entre JxCat i ERC: Torra va dir diumenge que descartava convocar eleccions com a resposta a la sentència, i Joan Tardà li va reclamar tenir "el consentiment" d'ERC per prendre aquesta decisió.





La discrepància ha continuat aquest dilluns, quan el portaveu adjunt de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, ha recordat a ERC que Torra és l ' "únic que tenen la potestat de convocar eleccions", al·ludint que així ho fixa la llei catalana que regula aquest tema.





¿CONSENS?





Vilalta ha admès que és evident que la potestat és única de Torra, però ha afegit que, en la "línia de construir la unitat estratègica" de l'independentisme, aquesta decisió hauria de consensuar-la amb la resta del sobiranisme català.





"Parlar-, debatre-ho, que tothom pugui opinar lliurement", ha conclòs la portaveu republicana, que ha defensat que totes les opinions són legítimes, en al·lusió al fet que ho és la de Torra, però també la de Tardà -expressada via Twitter aquest mateix diumenge-.





"Quan calgui donar una resposta, si ha de passar per unes eleccions o per altres coses, ens agradaria compartir la informació i prendre decisions consensuades", ha resumit la portaveu republicana després de la reunió de la direcció del partit.





INESTABILITAT





Per la seva banda, el portaveu adjunt de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, ha negat que visquin una tempesta política amb ERC però li ha recordat que el president de la Generalitat és l ' "únic que té la potestat de convocar eleccions" a Catalunya.





"Torra és l'única persona que té la potestat de convocar eleccions a Catalunya. Apel·lem a tothom a respectar la institucionalitat del president de la Generalitat, la institució que presideix i les responsabilitats que es deriven del seu càrrec", ha reclamat en roda de premsa a la cambra, després de la polèmica per una publicació de Twitter de l'exportaveu d'ERC al Congrés Joan Tardà en què demanava a Torra que comptés amb els republicans per decidir si esgotava la legislatura o un avanç electoral.





Segons Pujol, aquesta decisió és responsabilitat exclusiva del president de la Generalitat: "No és qüestió de comptar o no, el procés pel qual el president arriba a la conclusió que ha de prendre una decisió respon a l'exercici de les seves tasques. És un mecanisme individual de cada president ".









Malgrat tot, ha negat que hi hagi una tempesta política amb ERC i sí un "debat viu entre espais polítics que estan vius, en els quals uns tenen dret a opinar i altres a apel·lar a un sentit institucional per dir que el president és el que té la potestat de convocar eleccions i ha d'exercir amb absoluta llibertat ".





"No hi ha tempesta política, hi ha opinions dispars en un món en el qual és impossible frenar les opinions de tothom", ha insistit Pujol, després de rebutjar que les diferències entre els dos socis de Govern hagin provocat una situació d'inestabilitat.





Així, ha apuntat que no li consta que hi hagi canvis en les relacions entre JxCat i ERC al si del Govern: "El Govern de Torra i de Pere Aragonès ha de seguir treballant. És un exercici de responsabilitat tirar endavant, no marcar ni un abans ni un després ".





Per Pujol, cada institució ha de fer bé la seva feina, i més tenint en compte que hauran d'afrontar les conseqüències de les sentències als líders independentistes: "Tot hem d'estar a l'alçada. Estarem a l'altura, també el Govern".