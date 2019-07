El PSC reclama un avançament electoral davant la inacció del Govern de Torra

El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, veu eleccions catalanes a l'horitzó, i ha conclòs que els socialista veuen aquest avanç electoral imprescindible, donada "la inacció" del Govern de la Generalitat que presideix Quim Torra.





Ho ha dit en la inauguració de l'Escola d'Estiu del PSC, on ha reivindicat el paper que ha fet el seu partit en l'últim cicle electoral, en què ha quedat com a segona força a Catalunya en totes les conteses -generals, municipals i europees -: "El PSC ha tornat", ha resumit.





No obstant això, ha advertit que el partit no pugui conformar-se amb la segona plaça i ha d'aspirar a ser primera força en aquestes eventuals catalanes, cosa que, des de "el respecte i la prudència", veu possible aconseguir a curt termini.





El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa i la secretària del partit, Sonia Guerra









"Hem consolidat una posició prou sòlida, hem vist la fortalesa del nostre projecte, tenim l'ambició i el coneixement per poder arribar a ser el primer partit de Catalunya i contribuir a treure de l'atzucac en què es troba", ha conclòs .





Illa ha enumerat els motius pels quals considera que el PSC li ha anat bé en l'últim cicle electoral, el primer, perquè és un partit amb conviccions i tradició que no ha hagut de canviar de nom, ni de projecte com sí que han fet altres : "No hem hagut de fer invents".





També ha reivindicat que el PSC ha mantingut els seus principis en anys molt difícils, en al·lusió als retrocessos electorals que va viure en l'anterior cicle electoral, i ha conclòs que això li ha permès superar a formacions que fa poc semblaven "molt noves".





També s'ha erigit com el partit del "diàleg" que pot parlar amb tothom, recordant que ha teixit pactes amb ERC i la CUP a Sant Cugat del Vallès; amb Cs a Sant Vicenç dels Horts (Barcelona); amb els comuns a Barcelona i amb JxCat a la Diputació.





Sobre la Diputació de Barcelona, que ha aixecat polèmica, ha defensat el "coratge" del seu partit i el del de Carles Puigdemont per arribar a un acord, malgrat les pressions externes que han rebut per fer marxa enrere al pacte que van signar fa precisament una setmana.





"Qui té la responsabilitat de governar són els polítics. No hem d'actuar al dictat del que ens diu una entitat per més prestigi que tingui, per més pedigrí que tingui", ha conclòs el dirigent dels socialistes catalans.





CONGRÉS A DESEMBRE





A part de les eleccions catalanes que el PSC veu inevitables, Illa ha destacat que el PSC té dues cites a tenir en compte: treballar a favor de la investidura de Pere Sánchez, i preparar un congrés al desembre que convocarà a principis d'octubre el Consell Nacional de la formació de Miquel Iceta.





L'escola d'estiu del PSC que ha començat aquest divendres durarà fins dissabte, quan la clausuraran el ministre d'Afers Exteriors i proper responsable de la diplomàcia europea, Josep Borrell; el propi Iceta, i el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.