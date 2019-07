Investiguen una presumpta agressió sexual amb intimidació a Montcada i Reixac

Una jove va denunciar aquest diumenge davant els Mossos d'Esquadra haver estat víctima d'una presumpta agressió sexual amb intimidació en un portal del barri de Can Cuiàs de Montcada i Reixac (Barcelona).





Així ho han informat fonts de la policia catalana aquest dilluns i han confirmat que estan investigant el cas per detenir el presumpte autor, que va sortir fugint del lloc dels fets.





Les mateixes fonts han indicat que no hi va haver penetració i que el suposat autor va utilitzar un objecte punxant per intimidar la víctima.





En un comunicat, l'Ajuntament de Montcada i Reixac ha detallat que es tracta d'una jove de 21 anys, que va ser assaltada al portal de casa a les 7.10 hores d'aquest diumenge, a qui ha ofert "tota l'ajuda i atenció psicològica que sigui necessària ".





L'Ajuntament, juntament amb el Consell de Dones i altres col·lectius de dones de la localitat, entre altres entitats, han convocat una concentració per aquest dilluns a partir de les 20 hores a les portes del centre cívic de Can Cuiàs com repulsa i condemna a aquesta presumpta agressió sexual.