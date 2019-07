La Fundació Agbar col·labora amb dues entitats de Tarragona per a fomentar l'equitat social

La Fundació Agbar ha signat aquest dilluns 15 de juliol dos convenis de col·laboració, un amb la Fundació Casa Sant Josep per a la Infància de Tarragona, i l’altre amb la Fundació Bonanit. Aquestes dues accions s’emmarquen dintre del compromís de la Fundació Agbar en la promoció de l’equitat social i la millora de vida de les persones.













“Els dos convenis estan dintre de la nostra línia d’acció social, des de la qual, la Fundació Agbar te el compromís de treballar de forma conjunta amb entitats socials del territori per tal de millorar la situació de vulnerabilitat que es troben moltes persones”, ha explicat Eduard Pallejà, director de la Fundació Agbar.





La Fundació Agbar i la Fundació Casa Sant Josep per a la Infància de Tarragona, entitat adherida a la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, han signat un conveni de collaboració en el programa ‘procés d’emancipació de joves tutelats i extutelats: els pas a la vida adulta’.





“Aquest programa permet que els joves que finalitzin l’estada en un dels pisos i solliciten seguir amb l’acompanyament dels educadors i educadores rebin allò que anomenem seguiment en el medi”, ha explicat Joan Aregio Navarro, gerent de l’Àrea Social de la Fundació Casa Sant Josep de Tarragona. “Així, des de la distància i amb una perspectiva diferent, l’equip acompanya i assessora el jove en els aspectes que requereixi”.





D'altre banda, la Fundació Agbar i la Fundació BONANIT han acordat la col·laboració en el projecte ‘Un sostre per tothom’ en el qual es vol oferir un espai necessari per al descans físic i psíquic a les persones sense llar o en situació de precarietat. “La iniciativa ‘Un sostre per tothom’ busca garantir la integritat física de la persona, la higiene personal, l’alimentació, i informar, orientar, assessorar sobre els serveis i proporcionar acompanyament”, ha expressat Antoni Coll Gilabert, president de la Fundació BONANIT.