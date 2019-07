El Síndic exigeix mesures urgents per acabar amb el "descontrol absolut de l'equilibri ecològic" a Catalunya

El síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha lamentat el "descontrol absolut de l'equilibri ecològic" que es dóna a Catalunya des de fa anys, i ha criticat l'escassa actuació que veu en administracions davant conflictes urbanístics que estan hipotecant el medi ambient, com ha dit en fer balanç del seu mandat 2010-2018 al Parlament.





En una atenció als mitjans després d'intervenir en la Comissió del Síndic i després de preguntar-li pels deures que deixa al seu futur successor --Ribó seguirà al capdavant fins que el Parlament nomeni un sustituto--, ha assenyalat els reptes de l'emergència climàtica, la fractura social socioeconòmica, els potencials brots de racisme i la manca de transparència de l'administració.













Així, ha assegurat que actualment hi ha especulació urbanística fins al punt de prendre el pèl a la població, tornant a la situació anterior a la crisi: "No hem après la lliçó. Quan alguns tenen diners poden invertir i jugar amb el territori i especular, i s'està especulant amb la costa ", com la Costa Brava, així com amb l'Alt Pirineu i el Montseny.





Sobre el Montseny, ha dit: "Confio en el nou equip de la Diputació de Barcelona perquè de veritat entrem a preservar un dels pulmons més importants de l'àrea metropolitana en què s'han vist autèntiques barbaritats", recentment, i ha demanat una aposta ferma pel transport públic a Catalunya i la restricció de trànsit en algunes zones.





També ha alertat de problemes socioeconòmics amb difícil accés a la vaig veure v ana, segregació escolar i atur: "La creixent fractura social que s'agreujarà amb la creixent migració que hi ha a Europa, i que l'hem de saber treballar com una oportunitat, i això afecta molt als drets de tots "com en el sistema de transferència social, els drets educatius i l'habitatge.





En la seva compareixença, ha cridat a combatre d'arrel qualsevol brot de racisme, davant del qual la societat catalana no està vacunada, ia acabar amb la segregació escolar, sobre la qual ha dit: "Estem vulnerant greument el dret a l'educació en igualtat de oportunitats, i aquesta és la base d'una societat madura ", i també ha cridat a millorar el sistema de protecció a la infància.





AL PARLAMENT HA "APRETAR"





Ribó ha agraït a la Comissió la col·laboració d'administracions i d'entitats aquests anys: "Estic content de la feina feta amb els parlamentaris però considero que haurien de ser molt més conscients que tenen molta més capacitat de desenvolupar mesures i de prémer l'executiu perquè les apliqui ".





Ha atribuït aquesta manca d'aplicació de la seva capacitat al període polític "molt rar i molt fracturat", en el qual actualment no se sap quan hi haurà Govern central, quan es renovarà el Consell Nacional del Poder Judicial --que havia de fer-se fa 2 anys- -, i el Defensor del Poble a l'Estat porta dos anys i mig des que va acabar el mandat.





"Els parlamentaris estan al mig i cal una major capacitat de lideratge polític", ha dit, i ha assenyalat que veu aquesta mancança en el conflicte entre institucions catalanes i del conjunt de l'Estat, criticant que el que veu com un problema polític, actualment es estigui abordant només al Tribunal Suprem, davant del que ha demanat més capacitat de diàleg polític.





Entre 2010 i 2019, s'han iniciat 82.426 queixes, 112.719 consultes i 1.907 actuacions d'ofici, amb les que s'han atès a 391.912 persones, mentre que sumant-lo a seu mandat anterior es superen les 500.000 persones.





Des Cs, el diputat Manuel Rodríguez ha demanat la dimissió de Ribó després culpar-lo de faltar a la neutralitat i d'haver-se "escudat després dels independentistes", i ha demanat canviar la llei.





Marta Moreta (PSC) ha celebrat els esforços contra la segregació escolar però ha criticat que el seu grup "no s'ha sentit protegit" pel Síndic en no investigar els plens del 6 i 7 de setembre de 2017, i des JxCat, Antoni Morral ha qualificat d'impecable la tasca de Ribó, i ha lamentat que a Catalunya "hi ha drets i llibertats que no tenen cobertura legal".





Marc Parés de CatECP ha agraït a Ribó seu treball però ha dit que discrepa de veure el problema amb l'habitatge com una cosa d'emergència quan afecta tots els segments de la societat, i Carles Riera (CUP) ha rebutjat el pacte contra la segregació escolar "per la insuficiència" que representa en no abordar l'origen de la segregació, en el model.