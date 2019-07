El Síndic de Greuges reclama a Generalitat i Ajuntament de Barcelona protecció "immediata" per als 'menas'

El síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha demanat a la Generalitat ia l'Ajuntament de Barcelona que actuïn de forma immediata per protegir nens migrats sols que dormen en carrers i esglésies de Barcelona, després de constatar que "la situació detectada suposa una vulneració flagrant" de la Convenció dels drets dels infants de les Nacions Unides.





En un comunicat aquest dimarts 9 de juliol, Ribó ha demanat que se l'informi del nombre de 'menes' (menors estrangers no acompanyats) detectats en aquesta situació i de les mesures acordades per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència ( Dgaia) del Govern, en coordinació amb el consistori, per a l'atenció de les seves necessitats i ha demanat que extremin els esforços de coordinació.









Ha instat a una actuació interadministrativa que dugui a terme una avaluació precisa de la situació individual i les condicions de vulnerabilitat particulars de cada nen, "de manera que en cada cas es busqui el recurs que sigui més adequat per a la cobertura de les seves necessitats".





Ha demanat que els equips tècnics pertinents duguin a terme els plans individualitzats d'atenció i que s'activin "les mesures immediates que millor responguin a l'interès superior de cada un d'ells", tant en l'àmbit de protecció en centres -o en l'acollida a famílies extenses o alienes- com en l'atenció a pisos assistits si són majors d'edat, en formació i en tràmits.





DRET A SER ESCOLTATS





La Generalitat ha de prestar el servei de primera acollida d'infants i adolescents estrangers sense referents familiars, que "tenen dret a ser escoltats ia rebre informació de forma entenedora sobre qualsevol actuació que afecti els seus drets", com estableix la Convenció de l'ONU, que recull que han de rebre informació sobre les opcions possibles existents i les conseqüències que se'n derivin.





"Els nens migrants sense referents familiars són, primer de tot, nens, i com a tals tenen dret a gaudir del mateix nivell de protecció que qualsevol nen" com resa el principi d'igualtat i no-discriminació de la Convenció, ha recordat el Síndic, i ha demanat que no siguin etiquetats com a conjunt, respectant la seva trajectòria i necessitats particulars.





En els últims anys, el Síndic ha reclamat garantir els drets dels nens migrats sols a Catalunya, tant arran de queixes i actuacions d'ofici com amb un informe extraordinari presentat al Parlament el 2018, en què va fer diverses recomanacions sobre el model d'atenció socioeducativa i els procediments de tutela.