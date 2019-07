Manifestació contra els atacs racistes als menors estrangers al Masnou

Unes 300 persones s'han manifestat la tarda d'aquest dilluns 8 de juliol al Masnou "a favor de la convivència", després que aquest dijous 4 de juliol un grup de persones va tractar d'assaltar un alberg on viuen menors migrats no acompanyats (Menes ) tutelats per la Generalitat, i quatre menors i dos adults van resultar ferits lleus.









Segons han informat fonts municipals, centenars de persones han participat en la marxa, que ha sortida a les 19.30 hores del carrer Roger de Flor i que ha acabat a la plaça Miquel Martí i Pol amb la lectura d'un manifest, en el qual els menors han agraït el suport dels veïns.





La mobilització ha estat convocada per l'Ajuntament i entitats després que la nit del 4 de juny es produís un atac violent al centre de menors de la Generalitat al Masnou per part d'un grup organitzat, i que va deixar ferits a diversos menors que van necessitar atenció mèdica.





La manifestació contra els menors migrats es va produir pel presumpte intent de violació per part d'un dels joves --que van parar companys seus i va acabar intern en un centre de justícia juvenil--, i l'alcalde, Jaume Oliveras, va assegurar que els participants tenien "certa vinculació a organitzacions d'extrema dreta".





La membre de l'associació 'Exmenas' de Barcelona Lamiae Abassi ha assegurat que els Menes tenen por pels atacs rebuts: "Tenen por, i són ells els que han de tenir por, i aquí l'amenaça no està dins d'aquestes cases - referint-se als centres tutelados-- sinó fora i als nostres carrers ".