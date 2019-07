Acord 'in extremis' a l'ajuntament de Barcelona per aprovar el cartipàs

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dimarts 16 de juliol en un ple extraordinari l'organització municipal que fixa el cartipàs, després d'un acord d'última hora pel que el Govern de BComú i PSC i també ERC, PP i BCN Canvi han votat a favor de tots els punts, mentre que JxCat ha votat en contra dels referents a les comissions municipals i les seves presidències, en els quals Cs s'ha abstingut.













En canvi, s'han aprovat per unanimitat les retribucions -que es congelan- i els representants municipals a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i en les empreses municipals, després d'unes negociacions en què també s'han abordat la distribució de càrrecs eventuals, que no requereix votació.





El Govern d'Ada Colau i els grups de l'oposició han arribat a l'acord minuts abans de començar el ple, en una reunió celebrada a primera hora després que no aconseguissin cap pacte durant aquest dilluns, amb discrepàncies sobretot en les presidències de comissions i la distribució de càrrecs eventuals.





El Govern d'Ada Colau i els grups de l'oposició continuaven a última hora d'aquest dilluns 15 de juliol sense acord sobre el cartipàs, que estableix l'organització municipal.





Portaveus dels grups municipals van mantenir una reunió durant prop d'una hora però no han arribat a un acord, i s'han emplaçat a seguir abordant l'assumpte durant les hores que queden fins el ple.





Els grups d'ERC, JxCat, Cs i PP van presentar la setmana passada un acord assolit entre ells -en el qual distribuïen els eventuals, les presidències de les comissions i les de districtes- i que van proposar al Govern municipal, que ho va rebutjar.





Al ple, que aborda l'estructura del Govern entre BComú i PSC -que no requereix votació-, no hi ha pogut assistir el líder d'JxCat, Joaquim Forn, encara que havia sol·licitat poder sortir de presó per assistir, i el seu grup municipal demana que un regidor del executiu es absent en la votació per respectar els resultats de les eleccions.