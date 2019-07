Negociacions contra rellotge perquè Govern i oposició acorden l'organització municipal de Barcelona

El Govern d'Ada Colau i els grups de l'oposició continuen sense acord sobre el cartipàs, que estableix l'organització municipal i que es votarà aquest dimarts en un ple extraordinari a les 10.00 hores.





Portaveus dels grups municipals han mantingut una reunió durant prop d'una hora però no han arribat a un acord, i s'han emplaçat a seguir abordant l'assumpte durant les hores que queden fins el ple.





La setmana passada, independentistes i constitucionalistes es van aliar per primera vegada a l'Ajuntament de Barcelona contra el nou Executiu municipal d'Ada Colau i Jaume Collboni pel repartiment de carteres i recursos del consistori.





Els grups d'ERC, JxCat, Cs i PP de Barcelona -que sumen majoria absoluta- van avisar que votaran en contra del cartipàs municipal si la distribució de recursos, càrrecs i assessors porta a "ofegar" a l'oposició, com creuen que pretenen les propostes fins ara plantejades pel Govern d'Ada Colau.









Tant l'oposició com el Govern municipal -de BComú i PSC- volen presidir les comissions, i tampoc hi ha acord amb altres qüestions que no es voten aquest dimarts però que també formen part de la negociació, sobretot en la distribució dels càrrecs eventuals.





Els grups de l'oposició volen més eventuals que els que ofereix el Govern municipal -hi ha 124 llocs a repartir en total, i volen que el consell d'administració de Barcelona de Serveis Municipals (B: SM) tingui la mateixa representació que el ple, punt en què sí que hi ha acord.





Els grups d'ERC, JxCat, Cs i PP van presentar la setmana passada un acord assolit entre ells -en el qual distribuïen els eventuals, les presidències de les comissions i les de districtes- i que van proposar al Govern municipal, que ho va rebutjar.





Al ple, que abordarà l'estructura del Govern entre BComú i PSC -que no requereix votació-, no pot assistir el líder d'JxCat, Joaquim Forn, encara que havia sol·licitat poder sortir de presó per assistir, i el seu grup municipal demana que un regidor del executiu es absent en la votació per respectar els resultats de les eleccions.